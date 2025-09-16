Acharya Balkrishna ने बताया रूखे-फटे होंठों का असरदार नुस्खा, नाभि में डालकर सो जाएं ये तेल, सुबह तक मुलायम दिखने लगेंगे Lips

Dry Lips Remedy: सर्दियों के मौसम में होंठों का फटना आम बात है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, उनके होंठ हमेशा फटे और रूखे रहते हैं. कई बार इसमें दर्द और जलन का एहसास भी बढ़ जाता है. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में पतंजलि योगपीठ के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने फटे होंठों को नेचुरल तरीके से हील करने का एक आसान और असरदार नुस्खा बताया है. आइए जानते हैं क्या है ये नुस्खा और ये किस तरह असर दिखाता है.

कैसे रोकें होंठों का फटना?

वीडियो में आचार्य बालकृष्ण बताते हैं, यह नुस्खा हमारी दादी-नानी के जमाने से चला आ रहा है. जब बच्चों के होंठ फटते थे तो वे नाभि में तेल लगाने की सलाह देती थीं. रात को सोने से पहले नाभि में तेल की कुछ बूंदें डाल दीजिए और सुबह तक होंठ मुलायम हो जाते हैं. यह उपाय आज भी ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर किया जाता है.

आयुर्वेद में नाभि को शरीर का केंद्र माना गया है. यह कई नाड़ियों से जुड़ी होती है. नाभि में तेल लगाने से शरीर में नमी और पोषण का संचार होता है, जिससे त्वचा और होंठ दोनों को लाभ मिलता है.

इसके लिए आचार्य निर्गुंडी (Vitex negundo) के तेल का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि अगर निर्गुंडी के तेल को नाभि पर लगाया जाए तो होंठ फटने की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है. यह प्राकृतिक औषधि है, जिसमें सूजन और दर्द कम करने के गुण भी पाए जाते हैं. ऐसे में आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. इससे आपको एक ही बार में फर्क महसूस हो सकता है.

तेल लगाने से पहले ध्यान दें कि आपकी नाभि एकदम साफ हो.

नाभि में तेल डालने के बाद हल्के हाथों से मसाज करें.

इसके अलावा दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें, क्योंकि होंठ फटने की सबसे बड़ी वजह शरीर में पानी की कमी होती है.

ज्यादा मसालेदार और नमकीन चीजें खाने से भी होंठ सूख सकते हैं, इसलिए खानपान पर ध्यान दें.

इन सब से अलग होंठों को बार-बार जीभ से न चाटें, इससे और ज्यादा रूखापन आ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.