Can hair oil reduce hair thinning: हमारे आसपास कई ऐसी नेचुरल चीजें मौजूद हैं, जो बालों की कंडीशन में सुधार करने में असरदार हो सकती हैं. डाइटिशियन शिल्पा अरोड़ा ने एक ऐसे ही खास तेल के बारे में बताया है.

2 हफ्ते में बंद हो जाएगा बालों का पतला होना, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इस तरह लगा लें ये 'मैजिकल तेल'
बालों का पतला होना रोक सकता है ये तेल

Best Oil For Hair Thinning: आजकल बालों का झड़ना और पतला होना एक आम समस्या बन चुकी है. तनाव, खराब डाइट, हार्मोनल बदलाव, प्रदूषण और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इसके बड़े कारण हैं. लेकिन एक राहत की बात यह है कि हमारे आसपास कई ऐसी नेचुरल चीजें मौजूद हैं, जो बालों की कंडीशन में सुधार करने में असरदार हो सकती हैं. डाइटिशियन शिल्पा अरोड़ा ने एक ऐसे ही खास तेल के बारे में बताया है. आइए जानते हैं ये तेल किस तरह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. 

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में शिल्पा अरोड़ा बताती हैं, कद्दू के बीज का तेल (Pumpkin Seed Oil) बालों के लिए किसी जादुई तेल से कम नहीं है.

कैसे पहुंचाता है फायदा?

कद्दू के बीज में फाइटोस्टेरॉल नामक एक खास तत्व पाया जाता है. यह तत्व DHT हार्मोन को ब्लॉक करने में मदद करता है. DHT ही बालों की जड़ों को कमजोर करता है और हेयर थिनिंग या हेयर फॉल की वजह बनता है. अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए, तो बाल मजबूत और घने होने लगते हैं. कद्दू के बीज का तेल न सिर्फ DHT को रोकने में मदद करता है बल्कि यह स्कैल्प को गहराई से पोषण भी देता है.

इसके अलावा तेल में आयरन, जिंक, विटामिन E और ओमेगा-6 फैटी एसिड की भरपूर मात्रा होती है. ये पोषक तत्व खून का संचार बढ़ाते हैं, जिससे बालों की जड़ों तक सही पोषण पहुंचता है. स्कैल्प हेल्दी होता है और नई बालों की ग्रोथ भी तेज होती है. ऐसे में इसे आप सीधे स्कैल्प पर लगाकर हल्की मसाज कर सकते हैं. रातभर तेल छोड़ने से इसके फायदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं.

डाइटिशियन आगे कहती हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि कद्दू के बीज का तेल सिर्फ लगाने के लिए नहीं, खाने के लिए भी फायदेमंद है. आप इसे सलाद, सूप या स्मूदी में डाल सकते हैं. रोजाना 1-2 चम्मच तेल का सेवन शरीर को जरूरी पोषण देगा और बालों के साथ-साथ त्वचा को भी बेहतर करेगा.

ऐसे में अगर आप नेचुरल तरीके से बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं, तो कद्दू के बीज का तेल एक बढ़िया विकल्प है. यह केमिकल-फ्री है और हर किसी के लिए सुरक्षित है. लगातार 2-3 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करने पर आपको फर्क नजर आने लगेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

