ट्रिप के दौरान कौनसे फूड्स पैक करके ले जाने चाहिए? यहां जानिए कौनसे हैं Best Travel Foods

Travel Foods: सफर में निकलते हुए अक्सर ही यह पता नहीं होता कि रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं. वहीं, खुद के पास खाने-पीने की चीजें होना जरूरी है. कभी भी भूख लग सकती है और कुछ खाने का मन करने लगता है. वहीं, व्यक्ति अगर अकेला हो तो अपने सामान को बस या ट्रेन में रखकर बाहर नहीं जा सकता है. ऐसे में अपने साथ ही खानपान की चीजें लेकर चलना जरूरी है. लेकिन, कंफ्यूजन यह सोचकर होती है कि किन चीजों को ट्रेवलिंग (Travelling) के दौरान साथ लेकर चलना चाहिए और किन्हें नहीं. ऐसे में यहां देखिए बेस्ट ट्रैवलिंग फूड्स की लिस्ट.

कौनसे हैं बेस्ट ट्रैवल फूड्स | Best Travel Foods

पिस्ता - स्नैक्स के तौर पर पिस्ता लेकर जाया जा सकता है. आपको कुछ खाने का मन करे तो थोड़ा पिस्ता खा सकते हैं.

सैंडविच - आप अपने साथ सफर में ले जाने के लिए घर से ही सैंडविच (Sandwich) पैक कर सकते हैं. टमाटर और खीरा वगैरह डालकर बनाए गए सैंडविच टेस्टी भी होते हैं और लाइट भी होते हैं जिन्हें खाकर पेट भरता है लेकिन खराब नहीं होता.

केला - अगर किसी फल को साथ लेकर जाना है तो केला लेकर जाएं. फाइबर से भरपूर केला पेट तो भरता ही है साथ ही पेट की दिक्कत नहीं होने देता.

सत्तू - अपने साथ सूखा सत्तू लेकर जाएं. रास्ते में जब कुछ ठंडा पीने का मन करे या भूख लगे तो गिलास में 2 चम्मच सत्तू डालकर उसमें पानी मिलाएं और घोलकर पी लें.

कोकोनट राइस - ट्रैवलिंग के दौरान खाने के लिए कोकोनट राइस भी एक अच्छा ऑप्शन है. इससे पेट आराम से भर जाएगा.

भेल - भेल बनाना बेहद आसान है और इससे भी पेट भर जाता है. भेल खाकर पेट भारी नहीं होता है. भेल की चटनी को टिफिन में पैक करके लेकर जाएं और इसे ऑन द स्पॉट ही भेल में डालें. टेस्ट बढ़ जाएगा.

उपमा - इंस्टेंट उपमा सफर से पहले तैयार करना आसान होता है. आप चाहे तो इसका पैकेट खरीद सकते हैं या फिर घर पर ही सूजी से बना सकते हैं. उपमा पैक करके लेकर जाना आसान है. यह डर भी नहीं रहता कि उपमा बाहर गिरेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.