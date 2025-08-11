ब्लू टी किसके लिए अच्छी है? जानिए दिन की शुरुआत इस नीली चाय से करने पर शरीर को कौनसे फायदे मिलते हैं

Healthiest Tea: सुबह की शुरुआत ज्यादातर लोग दूध वाली चाय से करते हैं यह जानते हुए कि यह चाय सेहत के लिए उतनी भी फायदेमंद नहीं है. दूध वाली चाय पीने से पेट में एसिडिटी और सीने में जलन जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. वहीं, हर्बल टी के नाम पर लोग ग्रीन टी और जिंजर टी तक सीमित होकर रह जाते हैं. लेकिन, एक ऐसी चाय भी है जो ना सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि पीने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत को भी अनेक फायदे देती है. यह चाय है अपराजिता की चाय. क्लिटोरिया टर्नेटिया यानी अपराजिता के फूलों (Aprajita Flower) से बनने वाली इस ब्लू टी से सेहत को एक नहीं बल्कि कई फायदे मिलते हैं. आयुर्वेद में भी इसे सेहत के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. ऐसे में यहां जानिए इस ब्लू टी (Blue Tea) को पीकर सुबह की शुरुआत की जाए तो सेहत पर कैसा असर होता है.

ब्लू टी पीने के फायदे | Benefits Of Drinking Blue Tea

शरीर को क्लेंज करने के लिए इस चाय को पिया जा सकता है. इस चाय को पीने पर शरीर डिटॉक्स होता है. पेट की सफाई हो जाती है. ब्लू टी पीने पर यूरिन फ्लो बेहतर होता है जिससे शरीर से टॉक्सिंस आसानी से फ्लश होकर बाहर निकल जाते हैं.

इस चाय को पीने पर तनाव कम हो सकता है. यह स्ट्रेस कम करती है, स्लगीनेस नहीं होती और सुस्ती नहीं छाती. बिना कैफीन के भी अपराजिता की चाय पीकर व्यक्ति अलर्ट महसूस करता है.

अपराजिता के फूलों की चाय दिमाग की सेहत अच्छी रखती है. इस चाय को दिमाग के लिए अमृत कहा जा सकता है. इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे इस चाय को इसका नीला रंग मिलता है. यही एंटी-ऑक्सीडेंट्स ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं.

ब्लू टी ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस्ड रखने में मददगार है. इस चाय को पीने पर ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है. इसे सुबह खाली पेट पिया जाए तो दिनभर ब्लड शुगर (Blood Sugar) सामान्य रहती है.

अपराजिता के फूलों की चाय आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इस चाय को पीने पर लंबे समय में आंखों की रोशनी बनी रहती है. इसमें मौजूद कंपाउंड्स आंखों तक ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं.

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर ब्लू टी जोड़ों में होने वाले दर्द को कम कर सकती है. इसे रोजाना सुबह पिया जाए तो शरीर दर्द से मुक्त रहता है.

एक से डेढ़ कप पानी में 5 से 6 सूखे अपराजिता के फूलों की पंखुड़ियां डालें और इसे 5 से 10 मिनट तक पका लें. इसमें शहद और थोड़ा नींबू का रस डालकर स्वाद लेकर पिएं.

अपराजिता के फूलों की चाय (Aprajita Ke Phoolon Ki Chai) में चीनी डालने से परहेज करें. इस बात का ध्यान रखें कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है और इसीलिए इस चाय को भी सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए और जरूरत से ज्यादा पीने से परहेज करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.