पानी पीने का सही तरीका क्या है? शरीर के अंग-अंग को मिलेगा फायदा, एक्सपर्ट से जानें

What Is Right Way To Drink Water: जल ही जीवन है ये बात सिर्फ लिखने या फिर जागरूक करने के लिए ही नहीं, बल्कि हेल्दी और फिट रहने में भी बहुत असरदार है, लेकिन बहुत से लोग पानी को सही तरह से नहीं पीते, जिससे उन्हें पानी के पूरे फायदे नहीं मिलते. दरअसल, पानी सिर्फ प्यास बुझाने का एक जरिया नहीं, बल्कि शरीर का सबसे जरूरी तत्व है जो हर कोशिका, अंग और प्रणाली को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पानी पीना ही काफी नहीं रहता, बल्कि पानी कब, कैसे और कितना पीना चाहिए इसका पता होना बहुत ही आवश्यक है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, पानी पीने के भी कुछ नियम होते हैं, जिन्हें फॉलो किया जाए, तो न सिर्फ बीमारियों से बचाव हो सकता है, बल्कि उम्र से कई साल छोटे भी दिख सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. निकिता ने बताया कि पानी पीने का सही तरीका क्या है और इससे क्या फायदे होते हैं.

पानी पीने का सही तरीका

डॉ. निकिता के मुताबिक, शरीर 70 प्रतिशत पानी से बना है और शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी है. पानी को कई तरह से पी सकते हैं. एक्सपर्ट ने बताया कि पीनी को हमेशा खाना खाने से आधा घंटा पहले या फिर खाना खाने के आधा घंटे बाद ही पीना चाहिए. अगर पानी को खाना खाने के साथ पीएंगे, तो यह मेटाबॉलिज्म को कमजोर करेगा और इससे एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस बनने की समस्या हो सकती है. इसके साथ ही गलत तरीके से पानी से और कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए. खड़े होकर पानी पीने से तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ सकता है और यह शरीर में पानी के अवशोषण को भी प्रभावित करता है. बैठकर पीने से तंत्रिका तंत्र शांत रहता है और पानी बेहतर ढंग से अवशोषित होता है.

पानी को छोटे घूंट में पानी पीना चाहिए. एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए. पानी को धीरे-धीरे, छोटे घूंट में सिप-सिप करके पिएं. इससे रक्त और गैस्ट्रिक रस पतला नहीं होता और पाचन में मदद मिलती है.

पानी को सुबह उठने के बाद पानी सबसे अच्छा होता है. सुबह-सुबह एक-दो गिलास पानी पिएं.

हर भोजन से लगभग 30 मिनट पहले या बाद में एक गिलास पानी पिएं, ताकि पाचन रस बन सकें.

व्यायाम से पहले, उसके दौरान और बाद में भी पानी पिएं.

