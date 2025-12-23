Skincare Trends 2025: स्किन केयर के लिए ये चीजें आईं सबसे ज्यादा काम, जानिए दुनियाभर में 2025 का स्किन ट्रेंड क्या रहा?

Skincare Trends 2025: स्किनकेयर के दुनिया में 2025 में कई नए और अनोखे ट्रेंड्स देखने को मिले. इन ट्रेंड्स ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया और सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. स्किनकेयर की दुनिया में सोशल मीडिया पर नए-नए ट्रेंड जन्म लेते रहते हैं. 2025 में भी लोगों ने कुछ अनोखे और अनूठे ट्रेंड अपनाएं. फ्लाइट के बीच में स्किनकेयर करने से लेकर स्किनकेयर रूटीन में माचा को मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने तक, कुछ ऐसी चीजें रही जिसका इस्तेमाल 2025 में सबसे ज्यादा हुआ.

यह भी पढ़ें:- 2026 में बालों की देखभाल कैसे करें, इन टिप्स को अपनाया तो एक भी नहीं झड़ेगा बाल

रेड लाइट थेरेपी

बॉलीवुड अभिनेत्रियों को स्किनकेयर के क्षेत्र में एक नया ट्रेंड देखने को मिला. बॉलीवुड की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास और कृति सनोन ने रेड लाइट थेरेपी को अपनाया. यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें लाल या नजदीकी-इन्फ्रारेड लाइट का उपयोग करके स्किन सेल्स को उत्तेजित किया जाता है, जिससे कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है और त्वचा की टोन और टेक्सचर में सुधार होता है.

लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के दौरान स्किनकेयर करना एक नया ट्रेंड बन गया है. लोग अपने स्किनकेयर रूटीन को फ्लाइट में भी जारी रखते हैं, जिससे उनकी त्वचा सूखी और बेजान न हो. फ्लाइट में स्किनकेयर में फेस मिस्ट, शीट मास्क और रिच मॉइस्चराइजर के साथ-साथ एसपीएफ और लिप बाम जैसी जरूरी चीजें शामिल थीं.

स्किन जोनिंग एक ऐसा ट्रेंड है, जिसमें त्वचा के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग-अलग उत्पादों का उपयोग किया जाता है. यह एक टार्गेटेड स्किनकेयर स्ट्रैटेजी है, जो त्वचा की विभिन्न समस्याओं को हल करने में मदद करती है.

जेनरेशन Z का एक ट्रेंड वायरल हो गया. वियरेबल स्किनकेयर एक ऐसा ट्रेंड है, जिसमें स्किनकेयर उत्पादों को पहनने योग्य बनाया जाता है. स्किनकेयर प्रोडक्ट्स को पर्स या फोन के लॉकेट की तरह साथ ले जाना शामिल था. ये प्रोडक्ट्स आपके बैग से लटकते थे, कॉलर से झांकते थे या कलाई पर बंधे होते थे, मेकअप पाउच और मेकअप किट के ड्रॉअर से बिल्कुल अलग. इस चलन के पीछे हाइपर-कस्टमाइजेशन एक बड़ा कारण था, जिसमें मेकअप और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स को इस तरह डिजाइन किया जाता था.

मैचा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, जो स्किनकेयर उत्पादों में उपयोग किया जा रहा है. यह एक एंटीऑक्सीडेंट-रिच इंग्रेडिएंट है जो त्वचा को शांत और डिटॉक्सिफाई करता है. इन ट्रेंड्स ने 2025 में स्किनकेयर के दुनिया में धूम मचा दी है और लोगों को अपने स्किनकेयर रूटीन को बदलने के लिए प्रेरित किया है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.