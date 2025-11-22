15 दिनों तक रोज नाश्ते में बेसन का चीला खाने से क्या होगा? न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें

Benefits of Eating Besan chilla in Breakfast: हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं, आप सुबह की शुरुआत जैसे करते हैं, उसका असर फिर आपके पूरे दिन पर नजर आता है. खासकर सुबह के समय हेल्दी नाश्ता करने की सलाह दी जाती है. जब आप हेल्दी खाना खाते हैं, तो शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और फिर ये एनर्जी पूरे दिन बनी रहती है. इससे आप अपने हर काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं. इन्हीं हेल्दी चीजों में से एक है बेसन का चीला. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं अगर आप लगातार 15 दिनों तक रोज नाश्ते में बेसन का चीला खाते हैं, तो इससे आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं या इसका आपकी बॉडी पर क्या असर होगा.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, बेसन चीला सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन से भी भरपूर होता है. अगर आप 15 दिनों तक इसे रोज नाश्ते में शामिल करते हैं, तो शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव दिख सकते हैं. जैसे-

दीपशिखा जैन के अनुसार, बेसन का चीला प्रोटीन का बढ़िया स्रोत होता है. सुबह-सुबह प्रोटीन लेने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी दिनभर बनी रहती है. साथ ही प्रोटीन आपको ओवरईटिंग से भी बचाता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो नाश्ते में दो बेसन चीला और इसके साथ ग्रीक योगर्ट खाएं. इससे आपको 18–20 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाएगा.

बेसन में फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है, जिसकी वजह से इसे खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता. ऐसे में ये खासकर डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फायदेमंद हो जाता है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, बेसन पेट पर ज्यादा लोड नहीं डालता. यह आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और जब आप इसमें प्याज, टमाटर, पालक या अन्य सब्जियां मिलाते हैं, तो यह एक पूरा गट-हेल्दी मील बन जाता है. इसे 15 दिनों तक खाने से आपकी डाइजेशन सिस्टम में सुधार हो सकता है, गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं और पेट हल्का महसूस होता है.

क्योंकि यह हाई-प्रोटीन और हाई-फाइबर मील है, इसलिए इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती. इससे आप अनहेल्दी स्नैकिंग से बच सकते हैं. अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं, तो नाश्ते में बेसन चीला खाना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

इस तरह आप नाश्ते में बेसन का चीला खासकर एक साथ कई फायदे पा सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि बेसन चीला बनाना बहुत आसान होता है, साथ ही ये बनने में ज्यादा समय भी नहीं लेता. ऐसे में आप भी इसे अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.