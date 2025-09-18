अजवाइन को पानी में उबालकर पीने से क्या होता है?

Ajwain Water Benefits: अजवाइन लगभग हर भारतीय रसोई में पाया जाने वाला मसाला है. ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. खासकर पाचन के लिए अजवाइन को बेहद असरदार माना गया है. वहीं, आयुर्वेद में अजवाइन को पानी में उबालकर पीने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं रोज अजवाइन का पानी पीने से सेहत पर कैसा असर होता है, साथ ही जानेंगे बेहतर नतीजों के लिए इस पानी को पीने का सही समय क्या है.

अजवाइन का पानी पीने के फायदे

इसे लेकर मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, नियमित तौर पर अजवाइन का पानी पीने से आपको महज 14 दिनों में ही कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं. जैसे-

डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, अगर आपने भारी या मसालेदार खाना खाया है और पेट में जलन या भारीपन हो रहा है, तो अजवाइन का पानी तुरंत राहत दिला सकता है.

अजवाइन में मौजूद थाइमोल और कैराकॉल गैस बनने से रोकते हैं और फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

अनियमित खानपान या पीरियड्स के दर्द में अजवाइन का पानी एक प्राकृतिक ऐंटीस्पास्मोडिक की तरह काम करता है और पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है.

अजवाइन में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया जैसे E.coli को बढ़ने से रोकते हैं. इससे इंफेक्शन का खतरा कम होता है.

इन सब से अलग अजवाइन के अल्कलाइन गुण पेट के ज्यादा एसिड को बैलेंस करते हैं, जिससे जलन की समस्या कम होती है.

इसके लिए 1 चम्मच अजवाइन को रातभर पानी में भिगो दें. आप सुबह छानकर खाली पेट इन पानी को पी सकते हैं.

इसके अलावा अगर रात में समय न मिले तो 1 चम्मच अजवाइन को 2 कप पानी में डालकर 5 मिनट उबालें. ठंडा होने पर इसे छानकर पिएं. चाहें तो इसमें चुटकीभर काला नमक या कुछ बूंद नींबू के रस की भी डाल सकते हैं.

डॉक्टर हंसाजी के मुताबिक, अजवाइन का पानी दिन में एक बार लेना सबसे अच्छा है. इसे या तो सुबह खाली पेट पिएं या फिर भारी खाना खाने के बाद. ज्यादा मात्रा में पीने से मुंह सूख सकता है या स्वाद थोड़ा कड़वा लग सकता है.

ऐसे में अगर आप अक्सर गैस, अपच, एसिडिटी या पेट दर्द जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो रोजाना एक गिलास अजवाइन का पानी पीना आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.