छाती में बाम लगाने से क्या होता है? जानिए घर पर Balm कैसे तैयार करें और फायदे

Balm Benefits: सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग सर्दी-खांसी, जुकाम, बंद नाक, फेफड़ों में जमे बलगम से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. इसका मुख्य कारण कमजोर इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मानी जाती है. इन मौसमी बीमारियों से राहत पाने के लिए कई लोग बाम का इस्तेमाल करते हैं—कुछ लोग इसे छाती पर लगाते हैं, तो कुछ माथे पर. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाम को लगाने से क्या होता है. इसी के चलते आज हम आपको छाती पर बाम लगाने के फायदे बताने जा रहे हैं. साथ ही हम यह भी जानेंगे कि घर पर बाम को कैसे तैयार किया जा सकता है.

1. सांस की समस्या होती है दूर

छाती पर बाम लगाने से सांस से जु़ड़ी समस्या दूर हो सकती है. दरअसल, इसे लगाने से छाती के अंदर की जकड़न कम होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम करता है. इसका इस्तेमाल खांसी-जुकाम के दौरान करना बहुत लाभकारी माना जाता है.

बाम में कपूर और मेन्थॉल जैसे कई कंपाउंड पाए जाते हैं जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है जिससे मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में भी काफी आराम देखने को मिल सकता है.

बाम की खुशबू से आरामदायक एहसास महसूस होता है जिससे तनाव और स्ट्रेस कम होता है. परिणाणस्वरूप इससे नींद भी अच्छी आती है.

आजकल बाजार में कई तरह के बाम उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स के कारण साइड इफेक्ट होने का खतरा रहता है. ऐसे में आप घर पर ही नेचुरल चीजों से बाम तैयार कर सकते हैं. आज हम आपको बाम बनाने का आसान तरीका बताएंगे. इसकी जानकारी यूट्यूब चैनल ‘रेशमी संचेती' पर शेयर की गई है.

इस बाम को बनाने के लिए पहले आप एक कटोरी में घी लें और अच्छी से पका लें. अब इसके बाद इसमें 5 कपूर की गोलियां, 2 चुटकी हींग (कुटा हुआ) और पिपरमिंट मिला दें. अब सभी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स करें और फिर एक दूसरी कटोरी में छान लें. इसके बाद 2 घंटे के लिए रख दें, आपका बाम बनकर तैयार हो जाएगा. इसको आप किसी प्लास्टिक की एयर टाइट डिब्बी में स्टोर कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.