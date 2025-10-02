नाश्ता न करने से क्या नुकसान होते हैं? डॉक्टर ने बताया पहले ही दिखने लगेगा ऐसा असर

How skipping breakfast affects the brain: नाश्ता हमारे दिन का सबसे जरूरी मील होता है. हालांकि, समय की कमी के चलते अधिकतर लोग नाश्ता छोड़ देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये छोटी सी गलती आपकी सेहत खासकर आपने दिमाग पर बड़ा असर कर सकती है? हाल ही में न्यूरोलॉजिस्ट राहुल चावला ने इस बारे में एक वीडियो शेयर किया है और बताया कि नाश्ता छोड़ने से शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

क्यों नहीं छोड़ना चाहिए नाश्ता?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, अगर आपको पहले से ही माइग्रेन की समस्या है, तो नाश्ता न करना इसे और बढ़ा सकता है. लंबे समय तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, जिससे सिरदर्द शुरू हो जाता है.

सुबह का खाना हमारे दिमाग के लिए जरूरी पोषण देता है. यह एसिटाइलकोलाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को सपोर्ट करता है, जो सीखने और याद रखने की क्षमता में मदद करते हैं. नाश्ता न करने से ध्यान भटकता है, आप चीजों पर ठीक ढंग से फोकस नहीं कर पाते हैं, साथ ही आपको कुछ भी याद रखने में मुश्किल आती है.

खाली पेट रहने से शरीर में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है. इसकी वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चिंता या मूड स्विंग जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

डॉक्टर बताते हैं, दिमाग का सबसे बड़ा ईंधन ग्लूकोज है, जो हमें खाने से मिलता है. जब आप सुबह कुछ नहीं खाते, तो ब्लड शुगर कम हो जाता है. इसका असर यह होता है कि आप थका-थका महसूस करते हैं, काम पर ध्यान नहीं लग पाता और दिमाग की प्रोसेसिंग भी धीमी हो जाती है.

कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए नाश्ता स्किप करने लगते हैं, जबकि डॉक्टर बताते हैं कि जब आप नाश्ता छोड़ देते हैं, तो बाद में शरीर को ज्यादा भूख लगती है. ऐसे में अक्सर लोग ऑयली, मीठा या ज्यादा कैलोरी वाला खाना खा लेते हैं. इससे वजन बढ़ने और सेहत बिगड़ने का खतरा और बढ़ जाता है.

सुबह नाश्ता जरूर करें. आपका ब्रेकफास्ट हल्का-फुल्का और संतुलित होना चाहिए.इसमें प्रोटीन (जैसे अंडा, दाल या दूध), फाइबर (जैसे फल या साबुत अनाज) और हेल्दी फैट (जैसे ड्राई फ्रूट्स या बीज) जरूर शामिल करें. इससे दिमाग को फ्यूल मिलता है और आप पूरे दिन एनर्जेटिक और फोकस्ड रहते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.