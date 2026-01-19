बेड पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है? जानें पलंग पर बैठकर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए

what happens when you eat on bed: हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना बेहद जरूरी है. ये बात हर कोई जानता है लेकिन केवल खाना हेल्दी होना काफी नहीं है. इसके साथ-साथ खाने का तरीका भी सही होना चाहिए. आज के समय में कई लोग अपने बेड पर बैठकर खाना पसंद करते हैं. बिस्तर पर बैठकर मोबाइल या लैपटॉप देखते-देखते खाना खाना लोगों की आदत बन चुका है. लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि ये आदत धीरे-धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. खासकर अगर ये रोज का रूटीन बन जाए, तो इसके कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-
मोटे और ऊनी स्वेटर पहनने के बाद भी लगती है कड़ाके की ठंड? न करें ये 4 गलतियां, शरीर में बनी रहेगी गर्माहट
क्यों सही नहीं है बिस्तर पर बैठकर खानापाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं
बेड पर बैठकर या लेटकर खाना खाने का सबसे पहला असर पाचन पर होता है. बिस्तर पर हम सीधे बैठकर खाना नहीं खाते हैं, इससे पेट पर दबाव पड़ता है और पाचन रस सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं. इससे गैस, अपच, पेट फूलना और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं. खासकर जो लोग एसिडिटी या GERD से परेशान रहते हैं, उनके लिए बेड पर खाना और भी नुकसानदायक है.ओवरईटिंग का खतरा बढ़ जाता है
बेड पर खाना खाते समय हमारा ध्यान खाने पर नहीं, बल्कि टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर होता है. इससे माइंडफुल ईटिंग नहीं हो पाती और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना खा चुके हैं. ऐसे में ज्यादा खाने की संभावना बढ़ जाती है, जो मोटापा और दूसरी लाइफस्टाइल बीमारियों की वजह बन सकती है.नींद पर पड़ता है बुरा असर
बिस्तर का मेन काम सोने के लिए होता है. जब आप उसी जगह खाना, स्नैकिंग या टीवी देखने लगते हैं, तो दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है कि बेड आराम की जगह है या एक्टिविटी की. इससे नींद आने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा, खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से सीने में जलन, हार्टबर्न और नींद खराब होने की समस्या हो सकती है.हाइजीन से जुड़ी परेशानियां
बेड पर खाना खाने से खाने के छोटे-छोटे टुकड़े चादर, गद्दे और तकिए में चले जाते हैं. ये क्रंब्स फंगस, बैक्टीरिया और कीड़ों को आकर्षित करते हैं. इससे एलर्जी, सांस की दिक्कत और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. अस्थमा या एलर्जी वाले लोगों के लिए यह आदत और ज्यादा नुकसानदेह है.दांतों और मुंह की सेहत पर असर
अक्सर बेड पर खाना खाने के बाद लोग ठीक से कुल्ला या ब्रश नहीं करते. इससे मुंह में बदबू, कैविटी और दांतों की सड़न की समस्या हो सकती है.फिर क्या करें?
इन तमाम नुकसान से बचने के लिए हमेशा खाने के लिए एक तय जगह रखें, जैसे डाइनिंग टेबल. सीधे बैठकर, बिना किसी स्क्रीन के खाना खाएं. इन सब से अलग खाने के बाद थोड़ी देर टहलें और मुंह की सफाई जरूर करें.
बेड पर बैठकर खाना भले ही आरामदायक लगे, लेकिन यह आपकी पाचन शक्ति, नींद, हाइजीन और ओवरऑल हेल्थ के लिए सही नहीं है. बेहतर है कि बेड को सिर्फ आराम और नींद के लिए रखें.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं