मोटे और ऊनी स्वेटर पहनने के बाद भी लगती है कड़ाके की ठंड? न करें ये 4 गलतियां, शरीर में बनी रहेगी गर्माहट

How to Keep Body Warm in Winters: ठंड से बचने के लिए सिर्फ मोटे स्वेटर ही काफी नहीं है, बल्की सही तरह से कपड़े पहनना भी बहुत जरूरी है. आज हम आपको उन 4 आम गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लोग सर्दियों में अक्सर कर बैठते हैं और फिर कड़ाके की ठंड उन्हें ज्यादा परेशान करती है.

सर्दियों में शरीर को ठंड से कैसे बचाएं?
4 Winter Mistakes: सर्दियों का मौसम चल रहा है और दिन-ब-दिन तापमान गिर रहा है, जिससे ठंड बढ़ रही है. इससे बचने के लिए लोग मोटे-मोटे और ऊनी स्वेटर पहनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतने कपड़े पहनने के बावजूद भी शरीर ठंड से कांपता रहता है और गर्माहट महसूस नहीं होती. दरअसल, ठंड से बचने के लिए सिर्फ मोटे स्वेटर ही काफी नहीं है, बल्की सही तरह से कपड़े पहनना भी बहुत जरूरी है. आज हम आपको उन 4 आम गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लोग सर्दियों में अक्सर कर बैठते हैं और फिर कड़ाके की ठंड उन्हें ज्यादा परेशान करती है. 

1. सही लेयरिंग है जरूरी

सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए सही से लेयरिंग में कपड़े पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. कई लोग लेयरिंग में कपड़े नहीं पहनते और सीधा स्वेटर पहन लेते हैं जिससे ठंडी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता है. ऐसे में आप ठंड से बचने के लिए हमेशा तीन लेयर में ही कपड़े पहनें.

2. सही फैब्रिक चुनें

कपड़ों की लेयरिंग करने के साथ-साथ उनके सही फैब्रिक को चुनना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. कई लोग सिंथेटिक या बहुत ही ज्यादा पतले फैब्रिक वाले कपड़े पहनते हैं जिससे शरीर ठंडी हवाओं से नहीं बच पाता है. ऐसे में आप या थर्मल फैब्रिक वाले कपड़ों का ही चयन करें.

3. हाथ, पैर और सिर को ढकें

पूरे शरीर को ठंड से बचाने के लिए लेयरिंग में कपड़े पहनने के साथ-साथ हाथ, पैर और सिर को ढकना भी बेहद जरूरी होता है. ऐसे में आप टोपी, दस्ताने और मोजे जरूर पहनें ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे और आपको ठंड न लगे.

4. सही खानपान भी है जरूरी

कपड़ों के साथ-साथ शरीर को गर्म रखने के लिए सही खानपान भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. सर्दियों के मौसम में शरीर की अंदरूनी गर्मी बनाए रखने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और गर्म खाना, सूप जैसी चीजों का ज्यादा सेवन करें. दरअसल, कभी-कभी सही डाइट फॉलो करने से भी शरीर को ज्यादा ठंड का एहसास होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

