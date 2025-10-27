विज्ञापन

केमिकल साबुन को कहें बाय-बाय! बच्चों के लिए घर पर बनाएं ये नेचुरल सोप, टैनिंग की हो जाएगी छुट्टी और चमक उठेगी बॉडी, जानिए कैसे करें तैयार

Natural Soap At Home: आप भी बाजार के केमिकल भरे साबुन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो घर पर ही नेचुरल सोप बना सकते है, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है.

घर पर साबुन बनाने का फार्मूला
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से चेहरे, हाथ और पैरों की त्वचा पर कालापन, झाइयां और मुंहासे जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. बच्चों पर इन सबका असर ज्यादा होता है. ऐसे में बच्चों की त्वचा की देखभाल ज्यादा करने की जरूरत है. बाजार में मिलने वाले साबुन में कई तरह के केमिकल होते हैं, जो बच्चों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में लोग नेचुरल और केमिकल-फ्री उपायों की तलाश करते हैं, जिससे बच्चों की त्वचा कोमल पर स्वस्थ बनी रहे. अगर, आप भी बाजार के केमिकल भरे साबुन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो घर पर ही नेचुरल सोप बना सकते है. चलिए आपको बताते हैं बच्चों के लिए घर पर साबुन बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है और इसे कैसे बना सकते हैं.

नेचुरल साबुन बनाने के लिए सामग्री

  • प्लेन ग्लिसरीन सोप
  • 1 चम्मच हल्दी
  • 1 चम्मच शहद
  • 1 चम्मच कॉफी
  • 1 चम्मच चावल का आटा
घर पर कैसे बनाएं साबुन

घर पर नेचुरल साबुन बनाने के लिए एक पैन में पानी डालकर गैस पर रखें. इस पैन के ऊपर एक पैन और रखें. इसके बाद पैन में ग्लिसरीन के छोटे टुकड़े उसमें डाले. इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच कॉफी और 1 चम्मच चावल का आटा डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें. 2 मिनट तक पूरी तरह मिक्स करें. इसके बाद फोल्ड या किसी डिस्पोजल में सेट करने के लिए रख दें. 1 घंटे बाद से मिश्रण पूरी तरह सेट हो जाएगा. ऐसे आपका घर पर नेचुरल साबुन बनकर तैयार हो गया.

नेचुरल साबुन के फायदे

यह साबुन बच्चों की त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है. इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है. यह साबुन त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और त्वचा को नरम और मुलायम बनाता है. इसके साथ ही इस साबुन को लगाने से बच्चे की त्वचा साफ रहेगी और बीमारियों से भी बचाव होता, क्योंकि इसमें मौजूद हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा को संक्रमण से बचाने का काम करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

