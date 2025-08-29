बस 7 दिन चेहरे पर लगा लें ये तेल, डॉक्टर हंसाजी ने बताया फायदे कर देंगे हैरान, हर कोई पूछेगा चमक का राज

Skin Care Tips: आज के समय में कम उम्र में ही लोग स्किन से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहने लगे हैं. खासकर ड्राईनेस, पिंपल्स, फाइन लाइन्स और डलनेस सबसे आम समस्याएं हैं. इसके पीछे बढ़ता प्रदूषण, तनाव, खराब खानपान, ज्यादा स्क्रीन टाइम और केमिकल प्रोडक्ट्स का ओवरयूज जैसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. ऐसे में लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, आप चाहें तो नेचुरल तरीके से कम खर्च में भी स्किन से जुड़ी परेशानियों से निजात पा सकते हैं. इसके लिए मशहूर योग गुरु और लेखक डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने खास नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं क्या है ये कमाल का नुस्खा और किस तरह ये आपकी स्किन को फायदा पहुंचा सकता है.

चेहरे पर लगाएं ये तेल

अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद एक वीडियो में डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, आयुर्वेद में कुछ खास चीजों का जिक्र किया गया है, जो त्वचा से जुड़ी परेशानियों को दूर कर अंदर से निखार लाने में मददगार हो सकती हैं. इन्हीं चीजों में से एक है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल. हंसाजी बताती हैं ये तेल स्किन की कई समस्याओं को सिर्फ 7 दिन में सुधार सकता है.

ड्राईनेस होगी दूर

योग गुरु बताती हैं, अरंडी के तेल में फैटी एसिड होता है. ये स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज कर त्वचा में नमी बनाए रखता है, जिससे रूखी-सूखी स्किन मुलायम बनने लगती है.

हंसाजी के मुताबिक, कई रिसर्च की रिपोर्ट में साबित हुआ है कि कैस्टर ऑयल बैक्टीरिया और सूजन को कम करता है. ऐसे में इसे लगाने से स्किन पर एक्ने और पिंपल्स की परेशानी कम होने लगती है.

अरंडी के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फाइन लाइंस और झुर्रियों जैसे एजिंग के लक्षणों को धीमा करते हैं और स्किन को यंग लुक देते हैं.

स्किन टोन को ब्राइट करे

ये तेल डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को कम करके स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाता है.

इन सब से अलग योग गुरु के मुताबिक, अरंडी का तेल स्किन में कोलेजन बढ़ाने में भी असर दिखा सकता है.

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, इन तमाम फायदों को पाने के लिए आप 3 अलग-अलग तरीकों से त्वचा पर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच रोजहिप ऑयल और 2 ड्रॉप्स लैवेंडर ऑयल मिलाकर सीरम तैयार करें.

इसे रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं.

बस इतना करने से सुबह स्किन ग्लोइंग लगेगी.

1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल मिलाएं.

पेस्ट बनाकर चेहरे पर 15 मिनट लगाएं और फिर धो लें.

हफ्ते में एक बार उपयोग करें.

1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच शिया बटर, 1 चम्मच होहोबा ऑयल और 3 ड्रॉप्स फ्रैंकइन्सेंस ऑयल मिलाएं.

इसे रात को सोने से पहले थोड़ी मात्रा लगाएं.

हंसाजी के मुताबिक, यह झुर्रियों और ड्राई एरिया पर खास असर करता है.

योग गुरु बताती हैं, इन नुस्खों को लगातार अपनाने से आपको केवल 7 दिनों में ही कमाल का असर देखने को मिल सकता है. ऐसे में आप भी इसे आजमाकर देख सकते हैं. हालांकि, इसे सीधे स्किन पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.