रोज लहसुन की एक कली खाने से क्या होता है?

Garlic Benefits: लहसुन हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाला आम मसाला है. ये न केवल खाने के स्वाद को दो गुना बढ़ा देता है और खाने में महक को जोड़ता है, बल्कि लहसुन को सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. खासकर हेल्थ एक्सपर्ट्स रोज सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली खाने की सलाह देते हैं. इससे आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. मशहूर डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर लहसुन खाने के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे खाली पेट लहसुन खाने का सही तरीका-

अंडे के फायदों को 10 गुना कैसे बढ़ाएं? डॉक्टर से जान लें कैसे खाने चाहिए Egg

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

वीडियो में डॉक्टर बर्ग बताते हैं, पुराने समय में लहसुन का इस्तेमाल गठिया, सर्दी-जुकाम, मलेरिया जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता था. इतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब रूस के पास एंटीबायोटिक दवाइयां खत्म हो गईं थीं, तब उन्होंने भी संक्रमण से बचाव के लिए लहसुन का इस्तेमाल किया था. इसी वजह से लहसुन को 'Russian Penicillin' भी कहा जाता है.

इम्यून सिस्टम होता है मजबूत

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, लहसुन में एलिसिन (Allicin) नाम का एक सल्फर कंपाउंड होता है. ये कंपाउंड शरीर को संक्रमण से बचाता है. ऐसे में सर्दी के मौसम में रोज लहसुन की एक कली खाने से आप बार-बार बीमार होने से बच सकते हैं. खासकर आपको सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं नहीं होती हैं.

अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, तो लहसुन का सेवन आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. एलिसिन खून को पतला रखता है, साथ ही ब्लड वैसेल्स को आराम देने और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में भी मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है.

लहसुन शरीर से पेस्टिसाइड्स जैसे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. ये तत्व इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, लेकिन लहसुन उन्हें डिटॉक्स करके शरीर को साफ रखता है. इस तरह लहसुन खाने की एक छोटी सी आदत से आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं.

लहसुन में अच्छी मात्रा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में लहसुन खाने से आपकी त्वचा को भी फायदा मिलता है.

डॉक्टर बर्ग सलाह देते हैं कि अगर आप सादा लहसुन नहीं खा पाते हैं, तो फर्मेंटेड (Black Garlic) या शहद में डुबोया गया लहसुन भी खा सकते हैं. इससे इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व और बढ़ जाते हैं. ऐसे में आप भी आज से ही इस आदात को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं, तो लहसुन खाने से पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

