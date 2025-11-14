अंडे के फायदों को 10 गुना कैसे बढ़ाएं? डॉक्टर से जान लें कैसे खाने चाहिए Egg

How to eat an egg to get more benefits: अंडे को सुपरफूड कहा जाता है. इसमें बॉडी के लिए जरूरी कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. अंडे प्रोटीन, विटामिन, हेल्दी फैट और जरूरी अमिनो एसिड का बेहतरीन स्रोत होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अंडा कुछ खास चीजों के साथ खाते हैं, तो इसके फायदे 10 गुना तक बढ़ सकते हैं? इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बर्ग ने बताया है कि कुछ आसान कॉम्बिनेशन्स से अंडे के न्यूट्रिशन को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे-

अंडे में हल्दी और काली मिर्च डालें

डॉक्टर बर्ग के मुताबिक, अगर आप अंडा बनाते वक्त उसमें थोड़ी मात्रा में हल्दी और काली मिर्च डालते हैं, तो इसकी एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज 10 गुना तक बढ़ जाती है. हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो शरीर की सूजन घटाता है और काली मिर्च करक्यूमिन के असर को कई गुना बढ़ा देती है.

अगर आप अंडे के साथ लहसुन खाते हैं, तो यह आपके दिल की सेहत (कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ) के लिए बहुत फायदेमंद होता है. लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं.

जब आप अंडे के साथ प्याज खाते हैं, तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ जाता है. प्याज में मौजूद क्वेरसेटिन (Quercetin) नाम का एंटीऑक्सीडेंट अंडे के न्यूट्रिशन के साथ मिलकर शरीर को फ्री रैडिकल्स से बचाता है. इससे इम्युनिटी भी मजबूत होती है.

अगर आप अंडे में सौकरकूट (Sauerkraut) मिलाते हैं, तो इससे शरीर में विटामिन C की मात्रा 10 गुना तक बढ़ जाती है. यह कॉम्बिनेशन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर को इंफेक्शन से बचाता है.

इन सब से अलग डॉक्टर बर्ग बताते हैं कि अगर आप अंडे के साथ कॉफी पीते हैं, तो फैटी लिवर का खतरा कम हो जाता है. वहीं, अगर आप ग्रीन टी के साथ अंडा खाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.

यानी अंडा अपने आप में हेल्दी है, लेकिन सही कॉम्बिनेशन से इसके फायदे और कई गुना बढ़ सकते हैं. ऐसे में आप भी केवल अंडा खाने की बजाय उसे इन चीजों के साथ पेयर कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.