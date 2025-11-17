ठंड में कौन सा ड्राई फ्रूट जरूर खाना चाहिए? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया बादाम-अखरोट नहीं ये सस्ता Dry Fruit है ज्यादा ताकतवर

Dry dates benefits in winter: सर्दियों में शरीर को गर्माहट और एनर्जी देने के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, इसके लिए आमतौर पर लोग बादाम और अखरोट को ही सबसे ताकतवर ड्राई फ्रूट समझते हैं. इसी कड़ी में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने एक और ड्राई फ्रूट के बारे में बताया है. डॉक्टर शर्मा बताते हैं, ये मेवा ठंड में खाई जाने वाली सबसे ताकतवर चीजों में से एक है. साथ ही ये बादाम-अखरोट जितना मेहंगा भी नहीं होता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

सर्दियों में जरूर खाएं ये ड्राई फ्रूट

आयुर्वेदिक डॉक्टर छुआरा खाने की सलाह देते हैं. छुआरा खजूर को सूखाकर बनाया जाता है. डॉक्टर शर्मा ने अपने वीडियो में बताया कि ठंड के मौसम में छुआरा शरीर को न सिर्फ गर्म रखता है, बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाता है.

सर्दियों में अक्सर लोगों जोड़ों में दर्द, अकड़न और सुस्ती की समस्या से परेशान रहते हैं. आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा बताते हैं कि अगर आप हर रात एक गिलास पानी में दो छुहारे और एक छोटा चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इस पानी को पीकर भीगे हुए दानों को चबा–चबाकर खा लें, तो इससे जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द में काफी राहत मिल सकती है. मेथी दाना सूजन कम करता है और छुहारा हड्डियों को मजबूती देता है. यह घरेलू नुस्खा सर्दियों में जोड़ों के दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद उपयोगी है.

ठंड के मौसम में कई लोग कमजोरी, थकान और भारीपन महसूस करते हैं. ऐसे में अगर रोज रात सोने से पहले एक गिलास दूध में 2-4 छुहारे, 4-6 मुनक्का और 2 अंजीर डालकर उबालकर पिया जाए, तो यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है. डॉक्टर शर्मा के अनुसार, यह देसी तरीका मात्र 2–4 दिनों में असर दिखाना शुरू कर देता है. मुनक्का खून को साफ करता है, अंजीर पाचन सुधारता है और छुहारा शरीर को गर्मी और जरूरी पोषण देता है. इससे आपको ताकत के लिए महंगे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होगी.

इन सब से अलग डॉक्टर शर्मा बताते हैं, सर्दियों में कफ बढ़ना, गले की खराश और छाती में बलगम जमने की समस्या आम है. ऐसे में अगर 2–4 छुहारे अच्छी तरह चबाकर खाए जाएं और ऊपर से हल्का गर्म पानी पिया जाए, तो छाती में जमा कफ ढीला होकर बाहर निकलने लगता है. इससे सांस लेना आसान होता है, गले की जलन कम होती है और फेफड़ों को मजबूती मिलती है. छुहारा स्वभाव से गर्म होता है, इसलिए यह कफ को पिघलाने में मदद करता है. ऐसे में आप भी इस सस्ते ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.