घी में विटामिन A, D, E, K के साथ-साथ फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं. इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और हड्डियां भी स्वस्थ रहती हैं.

रोज सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी मिलाकर पीने से क्या होता है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए कमाल के फायदे
गुनगुने पानी में घी मिलाकर पीने के फायदे
Benefits of Drinking Warm Water with 1 Spoon Ghee Daily: घी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. कई लोग इसे रोटियों पर लगाकर, दाल-सब्जी में डालकर या ग्रेवी में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. घी में विटामिन A, D, E, K के साथ-साथ फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं. इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और हड्डियां भी स्वस्थ रहती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में घी मिलाकर पिया जाए तो इसके अद्भुत फायदे मिलते हैं? यह नुस्खा किसी औषधि से कम नहीं है. आज हम आपको सुबह-सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में घी मिलाकर पीने के फायदे बताने जा रहे हैं. ये जानकारी सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट अमृत डेओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

1. पाचन तंत्र मजबूत

अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं अधिकतर परेशान करती रहती हैं तो रोज सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी मिलाकर पीना शुरू कर दें. इससे आंतों की सफाई होती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है. साथ ही खाने का पाचन भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. 

2. एसिडिटी और कब्ज

अगर आपको एसिडिटी की समस्या है या फिर आसानी से आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं. गुनगुने पानी में घी मिलाकर पीने से एसिडिटी दूर होती है और कब्ज की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है.

3. जोड़ों के दर्द में राहत

बढ़ती उम्र के साथ या फिर सर्दियों में अक्सर जोड़ों के दर्द की समस्या काफी ज्यादा परेशान करती है. इससे छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में घी मिलाकर पी सकते हैं. इससे जॉइन्ट्स मजबूत होने के साथ लुब्रिकेट होते हैं.

4. चेहरे के दाग-धब्बे होते हैं दूर

रोजाना खाली पेट घी वाला पानी पीने से शरीर अंदर से डिटॉक्सिफाई होता है और सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. परिणामस्वरूप इससे चेहरे के दाग-धब्बे धीरे-धीरे साफ होने लगते हैं और त्वचा निखर जाती है.

5. वेट लॉस

रोज सुबह पानी में घी मिलाकर पीने से वेट लॉस करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है. दरअसल, इससे पेट काफी लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है जिससे ज्यादा खाने से हम बच जाते हैं. वेट लॉस जर्नी में घी वाला पानी काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

