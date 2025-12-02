रोज 2 खजूर खाने से क्या होता है? जानें खजूर खाने का सबसे अच्छा समय क्या है

What are the benefits of eating dates: खजूर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है. इसमें फाइबर, आयरन, पोटैशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट खजूर को डेली डाइट का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं. इसे लेकर वुमन हेल्थ स्पेशलिस्ट और सर्टिफाइड मेनोपॉज कोच निधि कक्कड़ ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने रोज 2 खजूर खाने के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे खजूर खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा हो सकता है.

गर्म पानी, शहद, छाछ, दही...आंवला पाउडर में कौन सी चीज मिलाकर खाने से क्या फायदे होते हैं?

रोज खजूर खाने के फायदे

निधि कक्कड़ बताती हैं, खजूर खाने से शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है. इसका कारण यह है कि खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता, धीरे-धीरे शरीर में रीलीज करता है, जिससे आपको देर तर एनर्जी मिलती रहती है. ऐसे में जिन लोगों को दिनभर एक्टिव रहना होता है, उनके लिए यह बहुत अच्छा स्नैक हो सकता है.

खजूर एक नेचुरल प्रीबायोटिक की तरह काम करता है. यह हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है. इससे पाचन सही रहता है और पेट संबंधी समस्याएं कम होती हैं. जिन लोगों को अक्सर पेट फूलना या गैस की समस्या रहती है, उन्हें खजूर जरूर खाना चाहिए.

खजूर में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. फाइबर हमारी बाउल मूवमेंट को बेहतर बनाता है और पेट साफ रखने में मदद करता है. इसलिए सुबह दो खजूर खाना कब्ज या हार्ड स्टूल की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है.

खजूर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर में जमा फ्री-रैडिकल्स को कम करते हैं. इससे लिवर हेल्थ अच्छी रहती है और शरीर में होने वाली इंफ्लेमेशन भी घटती है.

इन सब से अलग निधि कक्कड़ के अनुसार, खजूर शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में भी मदद करते हैं. यानी यह एक हल्का-सा डिटॉक्स फूड की तरह काम करता है, जो शरीर को अंदर से साफ रखने में सहायक है.

इन फायदों का पूरा लाभ पाने के लिए सुबह खाली पेट दो खजूर खाना सबसे अच्छा माना जाता है. इससे पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती है, पाचन बेहतर रहता है और शरीर आसानी से फाइबर को अवशोषित कर पाता है. इस तरह रोजाना सिर्फ दो खजूर आपकी डाइट में जोड़कर आप अपने दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.