रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से क्या होता है? डॉक्टर ने बताया तीसरे दिन से ही दिखने लगेंगे ये फायदे

Is it good to drink hot water in the morning: कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से की जाए, तो आप पूरे दिन खुद को फिट और स्वस्थ महसूस करते हैं. सुबह-सुबह आप जो कुछ भी खाते या पीते हैं, उससे आपकी पूरे दिन की एनर्जी प्रभावित होती है. खासकर सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना बेहद फायदेमंद माना जाता है. हाल ही में बोर्ड-सर्टिफाइड MD डॉक्टर जॉन वेलेंटाइन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने खाली पेट गर्म पानी पीने के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

खाली पेट गर्म पानी पीने से क्या होता है?

डॉक्टर जॉन बताते हैं, सुबह गर्म पानी पीते ही शरीर का लिम्फैटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है. इससे शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं. गर्म पानी आंतों को आराम देता है, जिससे मल त्याग आसान होता है और शरीर हल्का महसूस करता है.

डॉक्टर के अनुसार, अगर आप लगातार गर्म पानी पीते हैं, तो तीसरे ही दिन से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होने लगता है. इससे शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट बर्न होने लगता है. यानी सुबह केवल गर्म पानी पीने से भी वजन घटाने में मदद मिल सकती है.

लगातार एक हफ्ते तक गर्म पानी का सेवन करने पर, ब्लड वेसल्स फैलती हैं, खून का प्रवाह बेहतर होने लगता है, न्यूट्रिएंट्स तेजी से शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट जल्दी बाहर निकलता है. इससे शरीर में एनर्जी बढ़ती है, थकान कम होती है और पाचन तंत्र भी बेहतर काम करता है.

गर्म पानी पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे भोजन जल्दी टूटता है. इससे गैस, ब्लोटिंग, अपच जैसी समस्याएं काफी हद तक कम हो सकती हैं.

अगर आपको डिहाइड्रेशन या मसल टेंशन की वजह से सिरदर्द होता है, तो गर्म पानी एक प्राकृतिक उपाय की तरह काम कर सकता है. यह मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और शरीर में हाइड्रेशन संतुलित बनाता है. इससे माइग्रेन में भी राहत मिल सकती है.

गर्म पानी शरीर से टॉक्सिन निकालता है और त्वचा की हाइड्रेशन बढ़ाता है. इससे त्वचा साफ होती है, स्किन की इलास्टिसिटी सुधरती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो दिखने लगता है.

इस तरह सुबह खाली पेट पिया गया बस एक गिलास गर्म पानी आपकी त्वचा और शरीर दोनों को बेहतर बना सकता है. ऐसे में आप भी इसे आज से ही अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.

