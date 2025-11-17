Chickpeas Benefits: रोज चना खाने से क्या होता है? इन 5 विटामिन्स का है खजाना, जानिए चने खाने के क्या फायदे हैं

Chickpeas Benefits: हेल्दी और फिट शरीर के लिए खानपान का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है. मांसाहारी लोगों के लिए प्रोटीन पाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांसाहारियों के लिए ही प्रोटीन पाना आसान है. शाकाहारियों के लिए भी प्रोटीन पाना उतना ही आसान है. शाकाहारी लोगों के लिए छोले यानी चना सबसे अच्छा विकल्प हैं. बेहद आसानी से और कम दाम में मिलने वाले ये छोले पोषक तत्वों का खजाना हैं. ये प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, जिंक, फोलेट और आयरन के साथ-साथ शरीर के लिए जरूरी कई अन्य जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं. छोलों में कई विटामिन्स का खजाना होता है. यह सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. चलिए आपको बताते हैं छोले खाने से क्या होता है?

काबुली चने के फायदे

काबुली चना बहुत कम दामों पर और आसानी से किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाता है. हालांकि, कई को छोले खाना पसंद नहीं होते. लेकिन, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत हैं. चना खाने से सेहत को बहुत ही फायदे मिलते हैं.

चने बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन से भरपूर होते हैं. इनमें विटामिन बी1, बी2, बी3 और बी9 अच्छी मात्रा में होते हैं. इनमें विटामिन ए और सी भी होते हैं. ये विटामिन ई से भी भरपूर होते हैं. ये विटामिन शरीर के एनर्जी उत्पादन, तंत्रिका कार्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी और स्वस्थ त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं.

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या उसे बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए काबुली चना एक अच्छा विकल्प है. चने में मौजूद प्रोटीन और फाइबर आपकी भूख को कम कर सकते हैं, जिससे भोजन में आपकी कैलोरी की मात्रा कम हो सकती है. इनमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे ज्यादा खाने से बचाव होता है.

अगर, आप सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण से बचना चाहते हैं, तो चना एक बेहतरीन आहार है. इनमें जिंक, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं.

