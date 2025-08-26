आपको समय से पहले बूढ़ा कर सकती हैं खाने की ये 5 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए इन फूड्स के नाम

Wrinkles Causes: सभी चाहते हैं कि उनकी त्वचा हमेशा जवां नजर आए और शरीर दुरुस्त और चुस्त रहे. लेकिन, यह चाहते हुए भी लोग खानपान में उन फूड्स को शामिल करते हैं जो त्वचा को बूढ़ा बनाने का काम करते हैं. इसमें कोई दोराय नहीं कि हम जो कुछ खाते-पीते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर नजर आता है. अगर टॉक्सिंस वाले फूड्स खाए जाएं तो शरीर मोटापे की तरफ बढ़ने लगता है, स्किन का निखार कम होता है, झुर्रियां (Wrinkles) आ सकती हैं, चेहरे पर पिंपल्स या क्लोग्ड पोर्स की दिक्कत बढ़ती है और पेट भी खराब रहने लगता है. वहीं, अगर हेल्दी फूड्स को खानपान में शामिल किया जाए तो शरीर पहले से ज्यादा फिट दिखता है, त्वचा निखरती है, पेट सही रहता है, ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है और त्वचा जवां नजर आती है सो अलग. इसीलिए सही फूड्स चुनना बेहद जरूरी है. लेकिन, होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट देवयानी शर्मा का कहना है कि लोग आमतौर पर ऐसे 5 फूड्स को खूब खाते हैं जो त्वचा को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आपको बूढ़ा बनाने का काम करते हैं. इन फूड्स से एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है. ऐसे में न्यूट्रिशनिस्ट इन चीजों को ना खाने की सलाह दे रही हैं. न्यूट्रिशनिस्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करके इस बारे में बताया है.

किन फूड्स को खाने पर त्वचा तेजी से होती है बूढ़ी

न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि आएदिन कुछ फूड्स को खाने पर अर्ली एजिंग साइन्स (Early Aging Signs) दिखने लगते हैं. इससे चेहरा फूला हुआ नजर आता है, फाइन लाइंस दिखती हैं, पिग्मेंटेशन हो जाती है और स्किन ड्राई या ऑयली दिखने लगती है.

शुगर - चीनी (Sugar) ज्यादा खाई जाए तो यह एजिंग को तेजी से बढ़ाती है. शुगर से शरीर में ग्लाइकेशन बढ़ता है जिससे स्किन डल और लटकी हुई नजर आती है.

वाइट ब्रेड और पास्ता - खानपान में वाइट ब्रेड या पास्ता को ज्यादा शामिल नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक फूड्स की गिनती में आते हैं और ब्लड शुगर के लिए ठीक नहीं हैं और कोलाजन को ब्रेक करते हैं. कोलाजन

स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है.

सॉल्टी स्नैक्स - नमक वाले चिप्स या बाकी स्नैक्स में सोडियम की जरूरत से ज्यादा मात्रा होती है. जरूरत से ज्यादा सोडियम खाने पर त्वचा मुरझाई और बेजान नजर आने लगती है.

एल्कोहल - एल्कोहल के ज्यादा सेवन से स्किन डिहाइड्रेट होने लगती है. इससे स्किन पर डलनेस दिखती है और त्वचा पर रूखापन नजर आता है. इसीलिए एल्कोहल का सेवन कम करने के लिए कहा जाता है.

ट्रांस फैट - प्रोसेस्ड फूड्स में ट्रांस फैट होता है. इससे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं और एजिंग प्रोसेस फास्ट होता है. ऐसे में ट्रांस फैट्स से भरपूर फूड्स को खाने से परहेज करना चाहिए.