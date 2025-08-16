काली कोहनी पर जबरदस्त असर दिखाएंगी ये 2 चीजें, डॉक्टर ने कहा आप भी कर सकते हैं ये काम

Dark Elbow Home Remedies: कोहनी काली हो तो आधे बाजू के कपड़े पहनने में झिझक होने लगती है. कई बार लड़कियों को लगता है कि अलग-अलग तरह के पैक्स लगा लेने पर, स्क्रब करने पर या स्किन वाइटनिंग क्रीम (Skin Whitening Cream) से यह दिक्कत दूर हो जाएगी. लेकिन, ये सभी पैंतरे आजमाने के बाद भी कोहनी काली ही दिखती है और साफ नजर नहीं आती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कोहनी का कालापन (Dark Elbows) टैनिंग या पिग्मेंटेशन के चलते नहीं बल्कि त्वचा के बहुत ज्यादा पतले होने के कारण या फिर ड्राइनेस से भी हो सकता है. ऐसे में एस्थेटिक फिजीशियन डॉ. शशि शौकीन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कौनसी 2 चीजें रोजाना कोहनी पर लगाने से कोहनी का कालापन कम होता है. आप भी जानिए इस हैक के बारे में.

कैसे कम होगा कोहनी का कालापन | How To Get Rid Of Dark Elbows

डॉक्टर का कहना है कि कोहनी का कालापन कम करन के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, यह चीजें हैं ग्लिसरिन और बोरोलिन या फिर पैट्रोलियम जैली. महंगी क्रीम्स पर पैसे खर्च करने के बजाय इन दो चीजों का इस्तेमाल करें. रात के समय काली कोहनी या काले घुटनों (Dark Knees) पर सबसे पहले ग्लिसरिन की मोटी परत लगाएं. इसके बाद बोरोलिन या पैट्रोलियम जैली लगा लें. रोजाना इस तरह इन दोनों चीजों को त्वचा पर लगाने से काली कोहनी और काले घुटनों की स्किन साफ होती नजर आने लगेगी. कम से कम 2 महीनों तक इस हैक को आजमाने पर असर दिखना शुरू हो जाएगा.

ग्लिसरिन इसलिए काम करता है क्योंकि यह ह्याल्युरोनिक एसिड की तरह होता है और स्किन को डीप हाइड्रेशन देता है. इसके साथ ही पेट्रोलियम जैली या बोरोलिन लगाने पर मॉइश्चर लॉक हो जाता है. इससे स्किन की पिग्मेटेंशन कम होने लगती है,

डार्क कोहनी या घुटनों पर ग्लाइकॉलिक एसिड ना लगाएं क्योंकि इससे त्वचा का रूखापन बढ़ जाता है और स्किन और भी ज्यादा काली (Dark Skin) नजर आने लगती है.

कोहनी या घुटनों को स्क्रब से बहुत ज्यादा ना घिसें. इससे त्वचा साफ होने के बजाय डैमेज हो सकती है जिससे कालापन बढ़ता है.

कोहनी भी धूप की चपेट में आती है इसीलिए कोहनी पर सनस्क्रीन लगाने से ना झिझकें.

बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहनें. टाइट कपड़े पहनने से घर्षण बढ़ता है जिससे त्वचा काली पड़ सकती है.

कोहनी या घुटनों पर डेड स्किन सेल्स ना जमने दें. स्किन को मॉइश्चराइ्ज्ड रखें और अच्छे से साफ करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.