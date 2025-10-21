सिर पर छोटे-छोटे दाने क्यों निकलते हैं? हेयर एक्सपर्ट से जानें कैसे ठीक करें ये दिक्कत

How do you get rid of hair bumps: सिर पर छोटे-छोटे दाने निकल आना एक आम समस्या है. हालांकि, कई बार ये समस्या अधिक परेशान करने लगती है. इसके चलते स्कैल्प पर जलन, खुजली का एहसास बढ़ जाता है, साथ ही कंधी करते समय तेज दर्द से भी जूझना पड़ता है. अगर आपको भी समय-समय पर ये दिक्कत परेशान करती है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस परेशानी का कारण, साथ ही जानेंगे इससे निजात पाने के लिए क्या किया जा सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस डर्माटोलॉजिस्ट और हेयर एक्सपर्ट अंकुर सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, अगर सिर पर बार-बार छोटे दाने निकल रहे हैं और उनमें दर्द या खुजली महसूस हो रही है, तो यह सेबोरिक डर्मेटाइटिस (Seborrheic Dermatitis) या फंगल इंफेक्शन का संकेत हो सकता है. ये दोनों ही समस्याएं गर्म और नमी वाले मौसम में ज्यादा बढ़ जाती हैं. इस समय पसीना और तेल सिर की त्वचा पर जमा होकर स्कैल्प को गंदा बना देता है, जिससे रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और इंफेक्शन पनपने लगता है.

गंदगी और पसीना जमा होना- अगर बाल धोने में लापरवाही की जाए तो स्कैल्प पर तेल, डस्ट और डेड स्किन जमा होकर दाने बनाने लगते हैं.

गलत शैम्पू या प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल- बहुत ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से स्कैल्प का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है.

हार्मोनल बदलाव या डाइट में गड़बड़ी- इन सब से अलग बहुत ऑयली खाने, नींद की कमी या स्ट्रेस भी इसका कारण बन सकते हैं.

डॉक्टर सरीन कहते हैं, इसके लिए स्कैल्प को साफ रखना सबसे जरूरी है. हफ्ते में 2-3 बार क्लैरिफाइंग शैम्पू (Clarifying Shampoo) से बाल धोएं. यह स्कैल्प पर जमी गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल को गहराई से साफ करता है.

साथ ही, बहुत गरम पानी से बाल न धोएं और स्कैल्प को बार-बार खुजाने से बचें. अगर दाने ज्यादा हैं या उनमें पस बनने लगे, तो तुरंत किसी त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें.

बाल धोने के बाद स्कैल्प को अच्छी तरह सुखाएं.

अपने तकिए के कवर और तौलिया को नियमित रूप से बदलें.

बहुत टाइट हेयरस्टाइल न बनाएं.

हेलमेट पहनने से पहले सिर पर कॉटन का स्कार्फ बांधें.

इन सब से अलग हेल्दी डाइट लें और हर दो दिन में शैंपू से अच्छी तरह बाल धोएं.

डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, सिर की त्वचा भी हमारी स्किन का ही हिस्सा है, इसलिए उसकी सही सफाई और केयर उतनी ही जरूरी है जितनी चेहरे की. अगर आप नियमित हेयर हाइजीन का ध्यान रखेंगे, तो दानों की समस्या से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.