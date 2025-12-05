Pillow Sunlight Benefits: आपका तकिया भले ही साफ दिखता है, लेकिन सच यह है कि यह घर की सबसे गंदी चीजों में से एक हो सकता है. हर रात आपका तकिया पसीना, तेल, डेड स्किन, बैक्टीरिया और धूल के कणों को सोखता है. यही वजह है कि तकिए के अंदर हजारों की संख्या में बैक्टीरिया और डस्ट माइट्स पनपने लगते हैं. जिसकी वजह से मुंहासे, खुजली या सुबह उठते ही छींकने की समस्या हो सकती है. लेकिन बहुत से लोग तकिए को साफ रखने के लिए उसे धूप में सुखाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह तरीका सही है, इसे लेकर साइंस क्या कहता है. आइए जानते हैं...

इलायची गर्म होती है या ठंडी, रात को सोने से पहले दो इलायची खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए फायदे

क्या तकिए को धूप में सुखा सकते हैं | Can you dry pillows in the sun

तकिए को न सिर्फ धूप में सुखा सकते हैं, बल्कि आपको जरूर सुखाना चाहिए. क्योंकि धूप में मौजूद अल्ट्रावॉयलेट किरणें (UV Rays) एक नेचुरल डिसइन्फेक्टेंट की तरह काम करती हैं. जर्नल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड फोटोबायोलॉजी (Journal of Photochemistry and Photobiology) में पब्लिश एक रिसर्च के अनुसार, सूरज की UV किरणें तकियों, चादरों और गद्दों में मौजूद 90% तक बैक्टीरिया और डस्ट माइट्स को नष्ट कर देती हैं. यह प्रक्रिया बिल्कुल नेचुरल और सुरक्षित है.

लोग अपने तकिए धूप में क्यों रखते हैं | Why do people put their pillows in the sun

1. लोगों के धूप में तकिए रखने के पीछे 3 बड़े कारण होते हैं. जिनमें पहला कारण बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करना है. यूवी रेज बैक्टीरिया, फंगस और माइट्स के DNA को तोड़ देती हैं यानी माइक्रोब्स जिंदा ही नहीं बचते हैं.

2. धूप तकिए में भर चुकी नमी और बदबू को बाहर निकाल देती है, जिससे तकिया फिर से फ्रेश लगता है.

3. धूप में तकिया रखने से नींद की क्वालिटी बेहतर होती है और आप गहरी नींद सोते हैं. साफ तकिए पर सोने से खुजली, एलर्जी, मुंहासे की समस्याएं भी दूर होती है.

तकिए को धूप में रखने से क्या होता है | What happens if you leave your pillow in the sun

जब आप अपने तकिए को सप्ताह में एक बार 2–3 घंटे सीधी धूप में रखते हैं, तो आपके तकिए पर मौजूद 90% तक बैक्टीरिया और माइट्स मर जाते हैं, यूवी किरणएं हर तरह के माइक्रोब्स का DNA ब्रेक कर देती हैं. फंगस, मोल्ड और नमी खत्म होती है. जो लोग दम घुटने, नाक बंद होने या सुबह सिरदर्द की शिकायत करते हैं, उन्हें तुरंत फर्क महसूस होता है. तकिया स्वाभाविक रूप से सूखा और फूला हुआ हो जाता है. धूप कपड़े के अंदर की नमी खींच लेती है, जिससे वह नया-सा हो जाता है. एक ही दिन में तकिया धूप में रखने से आपकी स्किन पर असर दिखने लगता है

धूप में ज्यादा रहने से क्या हो सकता है | What can happen if you stay in the sun for too long

धूप शरीर के लिए फायदेमंद होता है. इससे विटामिन डी मिलती है, जो हड्डियों और मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन ज्यादा धूप में रहना आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इससे सनबर्न, स्किन टैन, डिहाइड्रेशन और समय से पहले झुर्रियों की समस्या हो सकती है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि धूप उतनी ही लें, जितनी आपकी हेल्थ के लिए सही है.