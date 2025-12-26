विज्ञापन

आज का सवाल- क्या बालों में दही लगाने से डैंड्रफ साफ हो सकता है?

Beauty Tips: NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' में आज का सवाल है- क्या बालों में दही लगाने से डैंड्रफ साफ हो सकता है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

Read Time: 3 mins
Share
आज का सवाल- क्या बालों में दही लगाने से डैंड्रफ साफ हो सकता है?
बालों में दही लगाने से डैंड्रफ साफ हो सकता है?

Is curd good for hair dandruff: सर्दियों का मौसम आते ही स्किन के साथ-साथ बालों की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. ठंडी हवा, नमी की कमी और गर्म पानी से सिर धोने की आदत स्कैल्प को ड्राई बना देती है. इसी ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ यानी रूसी की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. कई बार हल्की-हल्की सफेद पपड़ी गिरने लगती है, तो कभी खुजली और जलन भी होने लगती है. ऐसे में लोग सबसे पहले घरेलू नुस्खों की तरफ रुख करते हैं. इन्हीं नुस्खों में से एक है दही का इस्तेमाल. लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई दही लगाने से डैंड्रफ साफ हो सकता है?  

NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' में लखनऊ से नेहा का भी यही सवाल है. नेहा पूछती हैं कि क्या बालों में दही लगाने से डैंड्रफ साफ हो सकता है?  आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब- 

सोते समय बच्चे को मोजे और टोपी पहननाने चाहिए या नहीं? बच्चों की डॉक्टर से जान लें

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर स्किन और ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा ने बताया, हां, दही से डैंड्रफ कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म होना जरूरी नहीं है. दही स्कैल्प की ड्राइनेस को कम करता है और खुजली में राहत देता है. इसमें मौजूद नेचुरल फैट और प्रोबायोटिक्स स्कैल्प को मॉइश्चर देते हैं, जिससे हल्की रूसी में फायदा नजर आता है. जब स्कैल्प ज्यादा ड्राई होता है, तब रूसी बढ़ती है. दही लगाने से स्कैल्प सॉफ्ट होता है और खुजली भी कम होती है.

दही कैसे और कितनी बार लगाना चाहिए?

हफ्ते में एक बार दही लगाना काफी होता है. सादा दही लें या आप  उसमें थोड़ा सा नींबू का रस या पिसी हुई मेथी भी मिला सकते हैं. इसे स्कैल्प पर लगाकर 20-30 मिनट छोड़ दें और फिर माइल्ड शैंपू से धो लें.

लेकिन अगर डैंड्रफ ज्यादा है या इसके साथ बाल झड़ रहे हैं, तो सिर्फ दही से काम नहीं चलेगा. ऐसी रूसी अक्सर फंगल इंफेक्शन या स्कैल्प प्रॉब्लम की वजह से होती है, जिसके लिए सही एंटी-डैंड्रफ शैंपू या डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है. 

इससे अलग ब्यूटी एक्सपर्ट कहती हैं, कुछ लोग डैंड्रफ होने पर बालों में तेल लगाना शुरू कर देते हैं. ऐसा करने से बचें. तेल डैंड्रफ को और अधिक बढ़ा सकता है. इससे अलग बहुत ज्यादा घरेलू उपाय ट्राय करना या बार-बार कुछ नया लगाना भी रूसी को बढ़ा भी सकता है. स्कैल्प को आराम और सिंपल केयर चाहिए. दही डैंड्रफ के लिए एक अच्छा घरेलू उपाय है, लेकिन यह कोई जादुई इलाज नहीं है. हल्की रूसी में यह राहत देता है, लेकिन ज्यादा डैंड्रफ के लिए सही शैंपू और एक्सपर्ट की सलाह जरूरी होती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haircare, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com