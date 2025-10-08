घर के अंदर कभी नहीं रखनी चाहिए ये 4 चीजें, डॉक्टर ने बताया शरीर में जमा हो जाएंगे गंदे टॉक्सिन्स

Most Common Household Toxins: हर कोई चाहता है कि उनका घर हमेशा साफ-सुथरा और खूबसूरत दिखे. इसके लिए लोग घर की सफाई और सजावट पर खूब ध्यान देते हैं. हालांकि, कई बार लोग जाने-अनजाने में घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें ले आते हैं, जो धीरे-धीरे उन्हें नुकसान पहुंचाने लगती हैं. मशहूर नेचुरोपैथी डॉक्टर और रिसर्चर जेनिन बॉवरिंग ने 4 ऐसी ही चीजों के बारे में बताया है. अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर बताती हैं ये चीजें देखने में एकदम सामान्य लगती हैं लेकिन धीरे-धीरे आपके शरीर को टॉक्सिन्स का घर बना सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए ये 4 चीजेंएल्युमिनियम फॉयल (Aluminum Foil)
डॉक्टर जेनिन के मुताबिक, खाने को लपेटने के लिए इस्तेमाल होने वाला एल्युमिनियम फॉयल धीरे-धीरे शरीर में एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ाता है. यह खासकर दिमाग और नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डाल सकता है. बेहतर है कि आप फॉयल की जगह बटर पेपर या स्टील बॉक्स का इस्तेमाल करें.लॉन्ड्री सोप और सॉफ्टनर (Laundry Products)
कपड़ों को खुशबूदार बनाने वाले डिटर्जेंट और सॉफ्टनर में आर्टिफिशियल खुशबू और केमिकल्स होते हैं, जो त्वचा में खुजली, एलर्जी या सिरदर्द की समस्या पैदा कर सकते हैं. ऐसे में इस तरह के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने से बचें. इससे अलग हमेशा नेचुरल या हर्बल डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें.सेंटेड कैंडल और एयर फ्रेशनर (Candles & Air Fresheners)
ये चीजें घर में खुशबू तो फैलाती हैं, लेकिन इनमें मौजूद सिंथेटिक फ्रेग्रेन्स हार्मोनल असंतुलन और सांस की समस्याएं पैदा कर सकती हैं. डॉक्टर इनकी जगह एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.कैमिकल वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स (Cleaning Products)
इन सब से अलग डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग बताती हैं, बाजार में मिलने वाले कई क्लीनर में टॉक्सिक कैमिकल्स होते हैं, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इनकी जगह नींबू, सिरका और बेकिंग सोडा जैसे घरेलू विकल्प ज्यादा सुरक्षित हैं.
ऐसे में आप भी आज ही अपने घर में ये बदलाव कर अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
