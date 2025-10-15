विज्ञापन

किस करवट लेटने से जल्दी नींद आती है? Doctor Hansa Yogendra ने बताया रात को नींद न आए तो क्या करें

How to sleep quickly: यहां हम आपको अच्छी और गहरी नींद लाने के लिए कुछ खास टिप्स बता रहे हैं. ये टिप्स मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने शेयर की हैं.

किस करवट में सोना चाहिए?

How to sleep quickly: अच्छी नींद हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बहुत जरूरी है. नींद के दौरान शरीर अपनी मरम्मत करता है और दिमाग को आराम मिलता है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें रात में नींद नहीं आती या नींद बार-बार टूट जाती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको अच्छी और गहरी नींद लाने के लिए कुछ खास टिप्स बता रहे हैं. ये टिप्स मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में- 

रात को नींद न आए तो क्या करें?

वीडियो में योग गुरु बताती हैं, अगर आप अच्छी और गहरी नींद चाहते हैं, तो अपनी सोने की आदतें खासकर सोने की पोजीशन को थोड़ा ध्यान से चुनें.

डॉक्टर  हंसा योगेंद्र के अनुसार, सोने के लिए बाईं करवट लेटना सबसे अच्छा माना जाता है. इससे माइंड रिलैक्स होता है, सांस लेने में आसानी होती है और खर्राटों में भी मदद मिलती है. इसके अलावा बाईं करवट सोने से पाचन भी अच्छा रहता है. 

अच्छी नींद के लिए जरूरी आदतें

इससे अलग योग गुरु ने अच्छी नींद के लिए और भी कुछ खास टिप्स शेयर की हैं. जैसे- 

  • नियमित समय पर सोएं और जागें. रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की जैविक घड़ी (Body Clock) ठीक रहती है और आपको भी उसी समय पर नींद आने लगती है.
  • सोते समय आरामदायक कपड़े पहनें. बहुत टाइट कपड़े पहनकर सोने से शरीर रिलैक्स नहीं कर पाता है और आपको रातभर बैचेनी परेशान करती है.
  • सोने से पहले मोबाइल या टीवी न देखें. इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट नींद के हार्मोन (Melatonin) को प्रभावित करती है.
  • योग और ध्यान करें. सोने से पहले आप बालासन, विपरीतकरणी जैसे हल्के योगासन और गहरी सांसें लेने का अभ्यास कर सकते हैं. इससे बॉडी रिलैक्स होती है और नींद जल्दी आती है.
  • बहुत भारी भोजन करने से नींद में दिक्कत होती है. ऐसे में रात में हल्का और पौष्टिक खाना खाएं.
  • इन सब से अलग सोने से कम से कम 5 घंटे पहले तक चाय-कॉफी पीने से बचें. 

डॉक्टर हंसा योगेंद्र कहती हैं इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप बिना किसी दवा के गहरी और सुकूनभरी नींद पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

