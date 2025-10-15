सिर से क्यों पतले हो जाते हैं बाल? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया स्कैल्प दिखने लगे तो कर लें ये काम

Hair Care Tips: घने और लंबे बालों की चाहत हर कोई रखता है. हालांकि, आज के समय में अधिकतर लोग हेयर फॉल या हेयर थिनिंग की समस्या से परेशान रहने लगे हैं. कई बार बाल इतने पतले हो जाते हैं सिर की त्वचा नजर आने लगती है. कई बार ये शर्मिंदगी का कारण भी बनने लगता है. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने बालों के इस तरह पतले होने का कारण और समाधान बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में श्वेता शाह बताती हैं, अगर आपके बाल अचानक पतले होने लगे हैं और सिर की त्वचा नजर आने लगी है, तो ये शरीर में आयरन की कमी (Iron Deficiency) का संकेत हो सकता है. जब बॉडी में आयरन की मात्रा कम होती है, तो स्कैल्प तक ऑक्सीजन और पोषण ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जिससे बाल कमजोर होकर पतले हो जाते हैं. इस स्थिति में स्कैल्प भी दिखने लगती है.

न्यूट्रिशनिस्ट इसके लिए मोरिंगा का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. मोरिंगा आयरन से भरपूर होता है. साथ ही इसमें मौजूद अन्य पोषक तत्व भी बालों को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं. ऐसे में आप नारियल तेल में थोड़ी मात्रा में मोरिंगा तेल मिलाकर हफ्ते में 2 से 3 बार स्कैल्प पर मसाज कर सकते हैं. इससे बालों की जड़ों को पोषण मिलेगा, साथ ही इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

मसाज से अलग आप मोरिंगा पाउडर को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट गुड़, काले तिल और खजूर खाने की सलाह देते हैं. ये चीजें आयरन का अच्छा स्रोत हैं और बालों की ग्रोथ में मदद करती हैं.

हेयर थिनिंग से अलग श्वेता शाह ने बालों से जुड़ी कुछ अन्य समस्याओं के बारे में भी बताया है. जैसे-

अगर अचानक बाल बहुत अधिक झड़ने लगे हैं, तो इसके पीछे आयरन और प्रोटीन की कमी जिम्मेदार हो सकती है. बालों के झड़ने को रोकने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट भृंगराज तेल से मसाज करने की सलाह देती हैं. ये बालों के दोबारा उगने में मदद करता है. इसके अलावा खाने में चना, मशरूम, मोरिंगा और भीगे काले चने जरूर शामिल करें.

अगर आपके बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगे हैं, तो यह समस्या आमतौर पर विटामिन B12 की कमी से होती है. इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट कलौंजी तेल से हफ्ते में 2-3 बार मालिश करने और खाने में करी पत्ते, भीगे बादाम और तिल के बीज शामिल करने की सलाह देती हैं.

इसका कारण जिंक और विटामिन B6 की कमी है. न्यूट्रिशनिस्ट इसके लिए नीम तेल का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. नीम का तेल एंटीफंगल और सूदिंग होता है. इसके साथ ही खाने में कद्दू के बीज, शकरकंद, पालक और मेथी के बीज शामिल करें.

वहीं, अगर आपके बाल रूखे होकर टूटने लगे हैं, तो ये समस्या ओमेगा-3 और विटामिन C की कमी से होती है. इसके लिए आंवला तेल सबसे अच्छा है. डाइट में अखरोट, चिया सीड्स, ताजा आंवला और संतरा शामिल करें.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, बालों की हर समस्या किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से जुड़ी होती है. ऐसे में सिर्फ बाहरी केयर नहीं, बल्कि अंदरूनी पोषण भी जरूरी है. सही तेल, सही खानपान और नियमित देखभाल से बाल फिर से घने और स्वस्थ बनाए जा सकते हैं.

