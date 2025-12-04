भृंगराज के पत्ते बालों में कैसे लगाएं? डाइटिशियन ने बताया भृंगराज के पत्ते को बालों में लगाने से क्या होता है

Bhringraj leaves paste for hair: सर्दियों में बालों का झड़ना, रूखापन, डैंड्रफ और स्कैल्प से जुड़ी कई समस्याएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में लोग तरह-तरह के हेयर ऑयल और ट्रीटमेंट ट्राय करते हैं. हालांकि, आप चाहें तो हेयर केयर के लिए नेचुरल तरीके भी आजमा सकते हैं. इसके लिए आप भृंगराज के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आयुर्वेद में भृंगराज को 'बालों का राजा' कहा जाता है. वहीं, हाल ही में मशहूर डाइटिशियन श्रेया गोयल ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बालों के लिए भृंगराज के पत्तों के फायदे और इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका बताया है. डाइटिशियन श्रेया कहती हैं, ये हरे पत्ते बालों के लिए एक तरह के मिरेकल हर्ब हैं. आइए जानते हैं इन्हें इस्तेमाल करने से आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं, साथ ही जानेंगे भृंगराज के पत्ते बालों में कैसे लगाएं-

भृंगराज के बालों पर फायदे

भृंगराज बालों की जड़ों को स्टिम्युलेट करता है, जिससे नए बाल उगने में मदद मिल सकती है. ये पत्ते हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाते हैं, जिससे बालों का झड़ना भी कम होता है.

श्रेया गोयल के अनुसार, भृंगराज प्राकृतिक रूप से बालों का रंग बनाए रखने में मदद करता है. इसके नियमित इस्तेमाल से बाल काले और चमकदार दिखते हैं.

अगर आपकी स्कैल्प ड्राई रहती है, खुजली होती है या डैंड्रफ की समस्या है, तो भृंगराज काफी राहत दे सकता है. ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज कर उसे हेल्दी बनाता है.

हीट, केमिकल्स और प्रदूषण से कमजोर बालों में भृंगराज नई जान डालता है. इसके पत्ते जड़ों को मजबूत करते हैं और बालों में प्राकृतिक वॉल्यूम जोड़ते हैं.

इन सब से अलग भृंगराज में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्कैल्प की जलन और खुजली को कम करते हैं.

आप इन पत्तों का पेस्ट बनाकर बालों में लगा सकते हैं. इसके लिए-

1 मुट्ठी ताजे भृंगराज पत्ते लें.

इन्हें अच्छी तरह धोकर पीस लें.

अब, इसमें थोड़ा पानी या नारियल तेल मिलाकर पेस्ट बना लें.

इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों की जड़ों पर लगाएं.

30-40 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो लें.

इन सब से अलग आप हफ्ते में 2 बार बालों में भृंगराज का तेल लगा सकते हैं. इसके लिए तेल को हल्का गर्म कर उंगलियों से स्कैल्प में अच्छे से मसाज करें. करीब 2-3 घंटे बाद शैंपू से बालों को धो लें.

श्रेया गोयल कहती हैं, भृंगराज एक सस्ती, नेचुरल और बेहद असरदार जड़ी-बूटी है जो बालों की लगभग हर समस्या पर काम करती है. चाहे बाल गिर रहे हों, डैंड्रफ हो, सफेद बाल बढ़ रहे हों या बाल रूखे और कमजोर हों, अगर आप इसे अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करते हैं, तो आपको कुछ ही हफ्तों में फर्क देखने को मिल सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

