नए साल पर कम पैसों में करना चाहते हैं विदेश यात्रा? खूबसूरती, बजट और सादगी के ल‍िए जाना जाता है यह देश

नॉर्थ वियतनाम अपने खूबसूरत नजारों, शांत माहौल और बजट-फ्रेंडली ट्रैवल के लिए जाना जाता है. हनोई, सापा, निन्ह बिन्ह और हा गियांग हर ट्रैवलर को एक यादगार एक्सपीरियंस देते हैं.

हनोई के उत्तर में कहां जाएं?

North vietnam me kya dekhe : वियतनाम की राजधानी हनोई पहली नज़र में ही आपको अपना बना लेती है. यहां की झीलों के किनारे चलती ज़िंदगी, ओल्ड क्वार्टर की तंग गलियां और हर मोड़ पर मिलता स्ट्रीट फूड आपको लोकल कल्चर से जोड़ देता है. सुबह-सुबह लोग झील के किनारे एक्सरसाइज करते दिख जाते हैं और शाम ढलते ही कैफे और मार्केट्स में रौनक बढ़ जाती है. हनोई की सबसे बड़ी खूबी है उसकी सादगी, जो बिना शोर किए दिल में उतर जाती है.

सापा और हा गियांग: पहाड़ों में बसी खूबसूरती

अगर आप पहाड़ों और नेचर के दीवाने हैं, तो सापा आपके लिए किसी सपने से कम नहीं. सीढ़ीदार चावल के खेत, ठंडी हवा और बादलों से ढके पहाड़—यहां हर नज़ारा कैमरे में कैद करने लायक है.

वहीं, Ha Giang Loop उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर के साथ शांति भी चाहते हैं. घुमावदार सड़कें, गहरी घाटियां और दूर-दूर तक फैली हरियाली एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं. यहां का सफर आपको खुद से मिलने का मौका देता है.

Photo Credit: Pexels


निन्ह बिन्ह: जहां प्रकृति धीरे-धीरे मुस्कुराती है

निन्ह बिन्ह को “जमीन पर बसा हा लॉन्ग बे” कहा जाता है. नाव में बैठकर नदी के रास्ते पहाड़ों के बीच से गुजरना एक मेडिटेशन जैसा एक्सपीरियंस है. यहां की शांति और हरियाली शहर की भागदौड़ से दूर ले जाती है.

कम बजट, बड़ा एक्सपीरियंस

नॉर्थ वियतनाम की सबसे खास बात यह है कि यह साउथ-ईस्ट एशिया के सबसे सस्ते देशों में से एक होते हुए भी एक्सपीरियंस में बेहद रिच है. सस्ते होमस्टे, लोकल खाना और आसान ट्रांसपोर्ट—सब कुछ ट्रैवल को आसान और मजेदार बना देता है.

क्यों जरूरी है वियतनाम आपकी ट्रैवल लिस्ट में?

अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां नेचर, शांति, कल्चर और बजट सब एक साथ मिल जाए, तो वियतनाम, खासकर नॉर्थ वियतनाम, आपकी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर आना चाहिए. यह सफर सिर्फ घूमने का नहीं, खुद को महसूस करने का है.

