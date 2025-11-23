सर्दियों में मेथी खाने के क्या फायदे हैं? जानें शरीर पर कैसा असर करती है हरी मेथी

What are the benefits of eating methi: सर्दी का मौसम आते ही बाजार में हरी सब्ज़ियों की किस्में बढ़ जाती हैं. इन्हीं में से एक है हरी मेथी. ठंड के मौसम में लोग बड़े चाव से मेथी से बने पराठे, आलू-मटर मेथी, मेथी पनीर आदि खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाद से अलग मेथी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है? मेथी की हरी पत्तियों में शरीर के लिए जरूरी कई विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि इन हरी पत्तियों को सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है. आइए जानते हैं ठंड के मौसम में हरी मेथी खाने से आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं.

मेथी के पत्ते खाने के फायदे

मेथी में फाइबर भरपूर होता है, जो पाचन सुधारता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है. इसलिए वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए मेथी बेहतरीन विकल्प है. आप अपने नाश्ते में मेथी से कोई डिश बनाकर खा सकते हैं. इससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, आप ओवरईटिंग नहीं करेंगे और आपका वजन संतुलित बना रहेगा.

मेथी में मौजूद फाइबर आंतों की गति को सुधारता है, जिससे कब्ज से राहत मिलती है. यह एसिडिटी और सीने में जलन जैसे लक्षणों को भी कम करती है. जिन लोगों को बार-बार एसिडिटी होती है, वे मेथी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

सर्दियों में शरीर को संक्रमण से लड़ने की जरूरत होती है. मेथी में मौजूद विटामिन C और अन्य पोषक तत्व शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. इससे आप ठंड में बार-बार बीमार नहीं पड़ते हैं और सर्दी-जुकाम का खतरा भी कम हो जाता है.

मेथी विटामिन A, विटामिन C, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. यह खून को शुद्ध करती है, जिससे चेहरे पर नेचुरल चमक आती है. साथ ही यह बालों को मजबूत बनाती है और बाल झड़ने की समस्या को भी कम कर सकती है.

मेथी का फाइबर कार्बोहाइड्रेट और शुगर के अवशोषण की गति को कम करता है. इससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स के नतीजे बताते हैं कि मेथी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी सुधार सकती है. ऐसे में ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी फायदेमंद हो जाती है.

हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी

इन सब से अलग हरी मेथी खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करती है और दिल की सेहत को बेहतर बनाती है. सर्दियों में दिल का ज्यादा ध्यान रखने के लिए भी आप मेथी को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

आप मेथी से पराठे और सब्जी बनाकर खा सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि इन्हें बनाते समय बेहद कम मात्रा में तेल का इस्तेमाल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.