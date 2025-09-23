7 दिन की मलाई से 5 मिनट में बनेगा एक किलो घी, बस डालना होगा एक सीक्रेट पाउडर

Desi Ghee in Just 5 minutes: घी का यूज हर इंडियन किचन में किया जाता है. यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है. खासकर घर में तैयार घी की बात ही कुछ और होती है. एक बार घर में तैयार घी का स्वाद लेने के बाद बाजार का घी कम ही लोगों को पसंद आता है. यह बाजार में मिलने वाले घी की तुलना में एकदम शुद्ध ( Ghar Me Malai Se Ghee Banane Se Fayda ) होता है. आमतौर पर घर में मलाई जमा करके फिर उससे घी तैयार किया जाता है. हालांकि इस काम में काफी लंबा समय लगता है. मलाई को काफी लंबे समय तक आंच पर पकाना पड़ता है और जलने से बचाने के लिए लगातार चलाते रहना पड़ता है. हाल ही में यूट्यूब चैनल रक्षा की रसोई में इसका काफी आसान तरीका (Malai Se Ghee Banane Ka Upay) बताया है. इस तरीके से 7 दिन तक जमा मलाई से केवल 5 मिनट में एक किलो घी तैयार कर सकते हैं. जानिए बगैर ज्यादा मेहनत और समय लगाए कैसे बनाए मलाई से घी (Malai Se Ghee Kaise Banaye)

5 मिनट में एक किलो घी तैयार करने का तरीका ( How to prepare 1 kg of ghee in 5 minutes)

जमा मलाई को फ्रिज से निकालकर थोड़ी देर कमरे के तापमान पर रहने दें. अब एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालने के बाद मलाई डालें और ढक्कन लगाकर गैस पर चढ़ाएं और दो सीटी आने तक पकाएं. कुकर में पानी डालने से मलाई चिपकने की टेंशन नहीं रहती है. कुकर खुलने पर ढेर सारा घी ऊपर की तरह दिखने लगेगा. कुकर में पकने के बाद मलाई घी छोड़ने लगता है.

Photo Credit: iStock

आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का कमाल (The magic of half a teaspoon of baking soda)

इसके बाद मलाई में आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. बेकिंग सोडा मैजिक की तरह काम करेगा. यह मलाई को बहुत जल्दी और प्रभावी तरीके से मक्खन में बदलने में मदद करेगा. इसके साथ आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं यह घी के कलर को बेहतर करेगा.

क्या होता है बेकिंग सोडा डालने से (What happens when you add baking soda)

घी बनाने के लिए मलाई में सोडा डालने के बाद रिएक्शन तेज हो जाता है और मलाई फटाफट घी में बदलने लगता है. मिश्रण को और 2 से 3 मिनट तक पकाएं और झाग बनने लगे तो गैस को बंद कर दें. ठंडा होने के बाद घी को साफ कंटेनर में स्टोर करें. बेकिंग सोडा एल्कलाइन होता है इससे मलाई में मिलाने पर गर्मी बढ़ जाती है. इससे मलाई में मौजूद फैट को तेजी से अलग होने में मदद मिलती है.