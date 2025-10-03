Hair Growth Oil: सभी चाहते हैं उनके बाल लंबे घने और काले रहे. इसके लिए तरह तरह के ऑयल से लेकर सप्लीमेंट तक का यूज किया जाता है. हालांकि कुछ घरेलू उपायों की मदद से भी बालों की देखभाल की जा सकती है. कुछ चीजें हेयर ग्रोथ को तेज करने में मदद करती है. इनमें एलोवेरा और मेथी भी शामिल है. एलोवेरा और मेथी का ऑयल बालों को तेजी से बढ़ने में मदद (Hair Growth Tej Karne Ka Upay ) करता है और उसे घना और काला भी रखता है. इंस्टाग्राम पर kailashayogastudiorishikesh अकाउंट के पोस्ट में घर में एलोवेरा और मेथी के ऑयल तैयार करने का आसान तरीका बताया गया है. आइए जानते हैं कैसे घर में आसानी से तैयार (Aloe Vera and Fenugreek Ka Oil Kaise Banaye) कर सकते हैं एलोवेरा और मेथी का ऑयल और उससे होगा क्या फायदा (Aloe Vera and Fenugreek Ka Oil Se Fayda).

ऐसे बनाएं एलोवेरा और मेथी का तेल (How to make aloe vera and fenugreek oil)

सबसे पहले एलोवेरा की दो तीन बड़ी पत्तियां लें और उसे अच्छे से साफ कर लें. अब इन पत्तियों को बीच से ऐसे काटें कि अंतिम सिरा जुड़ा रहें. कटे हुए हिस्से में मेथी के दाने डालकर पत्ते को धागे की मदद से बांध लें. इन पत्तों को तीन से चार दिन के लिए रख दें. जब मेथी के दाने अंकुरित हो जाएं तो उन्हें निकाल लें. अब एलोवेरा के पत्तों को काट लें. नारियल तेल में एलोवेरा, मेथी के दाने, कुछ लौंग और कटे प्याज डालकर तब तक उबालें जब तक उनका रंग न बदल जाएं. मिश्रण को ठंडा करें और मिक्सी में पा लें. अब मिश्रण को छान लें. लीजिए एलोवेरा और मेथी का मैजिकल हेयर ऑयल तैयार है.

हेयर ग्रोथ में एलोवेरा और मेथी का फायदा ( Benefits of aloe vera and fenugreek in hair growth)

एलोवेरा और मेथी में मौजूद पोषक तत्वों से बाल मजबूत और घने होते हैं और बालों की समस्याएं भी दूर होती हैं. मेथी और एलोवेरा मौजूद विटामिन ई, के और फोलेट बालों को घना बनाने के साथ जड़ों से मजबूत करते हैं. मेथी में फाइटोएस्ट्रोजेन होता है, जो बालों के डैमेज होने से रोकता है. एलोवेरा से स्कैल्प की खुजली की परेशानी कम होती है और स्कैल्प के हेल्दी रहने से डैंड्रफ की समस्या कम होती है.