Best time to drink water: वजन घटाने के लिए हम कई बार डाइट, वर्कआउट और सप्लिमेंट्स पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन एक पानी नजरंदाज कर देते हैं. जबकि सही समय पर और सही मात्रा में पानी पीने से न सिर्फ मेटाबॉलिज्म तेज होता है, बल्कि कैलोरी बर्न करने में भी मदद मिलती है. अगर कोई इंसान लगभग 500ml पानी पांच मिनट के भीतर पीता है, तो यह शरीर में थर्मोजेनेसिस (Thermogenesis) की प्रक्रिया को सक्रिय कर सकता है. इस प्रक्रिया के दौरान शरीर की ऊर्जा अगले 60 मिनट तक 24% तक बढ़ जाती है. इसका मतलब है कि गुनगुना पानी तेजी से पीने से शरीर की गर्मी थोड़ी बढ़ती है, जिससे फैट जलने की प्रक्रिया तेज हो (water drinking for weight loss) जाती है.

खाने से पहले पानी क्यों पीना चाहिए | Why To Drink Water Before Eating

खाने से ठीक पहले पानी पीना वजन कम करने के लिए सबसे असरदार समय माना जाता है. ऐसा करने से पेट भरा हुआ लगता है. इससे हम कम खाते हैं और कैलोरी अपने आप घटने लग जाती है.

आखिर सुबह पानी क्यों पीना चाहिए | Why To Drink Water In The Morning

सुबह खाली पेट पानी पीना से शरीर हाइड्रेट रहता है. यह भूख को भी कुछ समय के लिए दबा देता है. इससे रात का उपवास थोड़ा और लंबा खिंच जाता है. नाश्ते की देर से शुरुआत फैट जलाने में और भी ज्यादा असरदार साबित हो सकती है. अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो पानी पीने के बाद एक्सरसाइज और फिर देर से नाश्ता, फैट बर्निंग को और बढ़ा सकता है.

एक्सरसाइज करते हुए हाइड्रेशन क्यों जरूरी है | Why Hydration is Important During Exercise

एक्सरसाइज करते हुए शरीर पसीने के ज़रिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स खोता है. अगर इस कमी को पूरा न किया जाए, तो ये न सिर्फ आपके थका देगा, बल्कि रिकवरी को भी धीमी कर देगा.

क्या पानी की मात्रा मायने रखती है | Does Water Quantity Matters

पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना काफी नहीं है. वजन कम करने के लिए जरूरी है कि भोजन से पहले 500ml पानी कुछ ही मिनटों में पिया जाए, तभी थर्मोजेनेसिस काम कर पाती है.

डिहाइड्रेशन से कैसे बचें | Don't Get Dehydrated

सुबह एक पिंट पानी पीने के बाद अगर आप दिनभर कॉफी या कुछ और पीते रहें और पानी न लें, तो शाम तक शरीर फिर से डिहाइड्रेट हो सकता है. इससे थर्मोजेनेसिस का असर कम हो जाता है.

क्या खाने के साथ पानी पीना चाहिए | Water for Digestion

पानी पाचन तंत्र को सक्रिय रखने के लिए जरूरी है. यह न सिर्फ खाने को पचाने में मदद करता है, बल्कि पोषक तत्वों के अवशोषण और शरीर के तापमान को संतुलित रखने में भी मदद करता है. खाने से पहले और खाने के दौरान थोड़ा-थोड़ा पानी पीने से पाचन सुधरता है और भूख पर नियंत्रण बना रहता है. इससे ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. हालांकि, खाने के समय ज्यादा पानी पीने से बचें, क्योंकि इससे पाचन रस पतले पड़ सकते हैं. सबसे अच्छा है गुनगुना या सामान्य तापमान वाला पानी पीएं.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा