Walking Benefits: वजन घटाना है तो रोज कितनी देर वॉक से बनेगा काम? यहां जानिए बॉडी को शेप में लाने का तरीका

Walking Benefits and Rules for Weight Loss: वजन घटाना आज के दौर में एक बड़ी चुनौती बन गया है. ज्यादातर लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं और इसे कम करने के लिए तरह-तरह के जतन कर रहे हैं. कुछ लोग जिम जाकर पसीना बहा रहे हैं तो कुछ लोग स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं. अगर आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं और अपना बैली फैट कम करना चाहते हैं, तो आपको डेली कुछ समय अपनी फिटनेस (Daily Walking Benefits for Weight Loss) के नाम करना होगा. बता दें कि अगर बिजी शेड्यूल के चलते आप जिम नहीं जा सकते हैं तो भी आप अपना वजन कम सकते हैं और इसका सबसे शानदार ऑप्शन है वॉकिंग (Benefits of Daily Walking).

डेली वॉकिंग करके आप आसानी से अपना बढ़ा हुआ वजन कम कर सकते हैं. लेकिन वजन घटाने के लिए वॉकिंग का सही तरीका क्या है और इसके लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये जान लेना जरूरी है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि वेट लॉस के लिए एक दिन में कितनी देर वॉक करनी चाहिए. साथ ही जानेंगे कि वॉकिंग के सही (Know Rules of Benefits of Daily Walking for Weight Loss) नियम क्या हैं जिन्हें फॉलो करके वेट लूज किया जा सकता है.

वजन घटाने के लिए कितनी देर वॉक है जरूरी? (How Much Daily Walking is needed for Weight Loss)

डेली वॉक फिजिकल फिटनेस के लिए काफी जरूरी कही जाती है. ये एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी है जो आपकी कैलोरी बर्न करती है और बॉडी को फिट बनाती है. लेकिन अगर आप वजन कम करने के लिए वॉक कर रहे हैं तो आपको इसकी लिमिट पता होनी चाहिए.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वजन कम करने के लिए रोज कम से कम एक घंटे वॉक जरूर करनी चाहिए.

एक दिन में कम से कम 10 हजार कदम चलने चाहिए.

इन सब से अलग एक दिन में चार से पांच किलोमीटर की एक्टिव वॉक वजन कम करने में कारगर साबित हो सकती है.

अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको पहले वार्म अप के लिए वॉकिंग करना चाहिए.

वार्म अप के बाद शरीर खुलने लगे तो ब्रिस्क वॉक (तेज चलना) करें.

इसके बाद जॉगिंग (कूद कूद कर चलना) करें और फिर रनिंग (दौड़ना) करें.

ये सिंपल पैटर्न आपको कुछ ही दिनों में फिट बनाने में मददगार साबित हो सकता है.

