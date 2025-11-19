Vitamin C, Niacinamide, Glycolic Acid...चेहरे पर कौन सा सीरम किस समय लगाना चाहिए? स्किन की डॉक्टर से जान लें जवाब

Skincare Tips: सीरम आज के समय में स्किन केयर का जरूरी हिस्सा बनते जा रहे हैं. त्वचा से जुड़ी अलग-अलग परेशानियों के लिए मार्केट में अलग-अलग सीरम मौजूद हैं. कोई स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है, तो कोई एक्ने-पिंपल कम करने में, वहीं कुछ सीरम चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बों को हटाते हैं. यानी अलग-अलग स्किन कन्सर्न के हिसाब से अलग सीरम बनाए जाते हैं. लेकिन कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन से सीरम को चेहरे पर किस समय लगाना चाहिए. गलत समय पर लगाया गया सीरम अपना पूरा असर नहीं दिखा पाता है. इसी कड़ी में डर्मेटोलॉजिस्ट इप्शिता जौहरी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन एक्सपर्ट ने बहुत आसान भाषा में स्किनकेयर सीरम का सही टाइमिंग गाइड शेयर किया है. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या कहती हैं स्किन एक्सपर्ट?

डॉक्टर इप्शिता बताती हैं, स्किनकेयर में टाइमिंग बहुत मायने रखती है. अगर सही समय पर सही एक्टिव का इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे ज्यादा अच्छे और जल्दी नजर आते हैं.

Vitamin C

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, विटामिन C स्किन को ब्राइट करता है, दाग-धब्बे कम करता है और सन डैमेज से भी बचाता है. इसे हमेशा सुबह लगाना चाहिए. हालांकि, सीरम लगाने के बाद एक अच्छी सन्सक्रीन जरूर लगाएं.

नियासिनामाइड स्किन को शांत करता है, टोन समान करता है और पोर्स को कम दिखाने में मदद करता है. इसे भी सुबह लगाना बेहतर है. यह स्किन बैरियर को मजबूत करता है और दिनभर स्किन को बैलेंस रखता है.

Glycolic Acid

अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हमेशा रात के समय चेहरे पर लगाएं. यह एक एक्सफोलिएटिंग एसिड है जो डेड स्किन निकालकर चेहरा ग्लोइंग बनाता है. इसे रात में लगाना चाहिए क्योंकि यह धूप के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है.

रेटिनॉल को एंटी-एजिंग के लिए सबसे कारगर एक्टिव माना जाता है. इसे भी हमेशा रात में ही इस्तेमाल करना चाहिए. यह कोलेजन बढ़ाने, झुर्रियां कम करने और स्किन को स्मूद बनाने में मदद करता है.

पेप्टाइड्स स्किन को फर्म बनाते हैं और एंटी-एजिंग में मदद करते हैं. इन्हें सुबह और रात, दोनों समय लगाया जा सकता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, चाहे कोई भी सीरम लगाएं, दिन में सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए. यह हर एक्टिव का असर बढ़ाती है और स्किन को नुकसान से बचाती है.

एक साथ बहुत सारे एक्टिव न मिलाएं, खासकर शुरुआत में.

ग्लाइकोलिक एसिड और रेटिनोल को एक ही रात में एक साथ न लगाएं.

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एक्टिव्स को धीरे-धीरे रूटीन में शामिल करें.

इन सब से अलग एक्टिव लगाने से पहले हमेशा चेहरे को साफ करें और बाद में हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं.

