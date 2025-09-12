रेस्टोरेंट में रुकने के होते हैं खास नियम, पालन नहीं किया तो होगा विराट कोहली-अनुष्का शर्मा जैसा हाल, 90% लोग नहीं जानते ये रूल

Rules To Sit In Restaurant: क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट में जाकर सिर्फ बैठना और घंटों बातें करना गलत भी हो सकता है? हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कैफे या रेस्टोरेंट (Restaurant Jaane Ke Niyam ) हमारी सुविधानुसार बैठने और मिलने-जुलने की जगह हैं. लेकिन हकीकत ये है कि इनके भी अपने कुछ नियम होते हैं. अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो आपको असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ. इंग्लैंड के एक कैफे में बिना ऑर्डर दिए बैठने पर उन्हें पॉलाइटली बाहर जाने को कह दिया गया.

फिटकरी से दांतों का पीलापन कैसे साफ करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए ओरल हेल्थ के लिए Alum के फायदे



विराट-अनुष्का के साथ क्या हुआ? (What Happened To Virat Anushka In England)

लंदन में रह रहे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक दिन भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्ज और स्मृति मंधाना से मिलने पहुंचे. सबकी बातचीत क्रिकेट से शुरू हुई और धीरे-धीरे गहरी चर्चा में बदल गई. वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और करीब चार घंटे निकल गए. खास बात ये रही कि इस दौरान कैफे में किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया. आखिरकार, कैफे मैनेजमेंट ने उनसे कहा कि वो सीट खाली कर दें. ये सुनकर विराट और अनुष्का थोड़े चौंक जरूर गए, लेकिन नियम तो सबके लिए एक जैसे होते हैं. चलिए जानते हैं रेस्टोरेंट में बैठने के वो नियम जिससे विराट और अनुष्का भी अनजान थे.





रेस्टोरेंट में बैठने के नियम क्यों होते हैं? (Rules of Sitting In Restaurant)

अब सवाल उठता है कि क्या सच में ऐसे नियम जरूरी हैं? जवाब है—हां. रेस्टोरेंट का मकसद केवल ग्राहकों को खाना-पीना परोसना होता है. अगर कोई ग्राहक सिर्फ बैठा रहे और ऑर्डर न करे, तो ये उनकी बिजनेस पॉलिसी के खिलाफ माना जाता है. रेस्टोरेंट की सीट और जगह लिमिटेड होती है. ऐसे में मैनेजमेंट चाहता है कि वहां बैठने वाले लोग उनके मेन्यू से कुछ ऑर्डर करें, ताकि उनका कारोबार भी चलता रहे.

भारत में इस तरह का कोई सरकारी नियम नहीं है, लेकिन हर रेस्टोरेंट अपनी पॉलिसी के हिसाब से ये तय करता है कि कौन कितनी देर तक बैठ सकता है.



बिना ऑर्डर के कब बैठ सकते हैं?

अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी भी बैठना मना है? दरअसल, कुछ खास परिस्थितियों में आप थोड़ी देर बिना ऑर्डर किए बैठ सकते हैं. जैसे कि अगर आप किसी से मिलने आए हैं और बस 10-15 मिनट की बातचीत करनी है, तो मैनेजमेंट आमतौर पर मना नहीं करता. लेकिन, इसके लिए भी समय का ध्यान रखना पड़ता है. अगर आप घंटों तक बैठे रहेंगे, तो मालिक आपको बाहर जाने को कह सकता है.





लाइफस्टाइल का सबक

विराट और अनुष्का जैसी बड़ी हस्तियों को भी इस नियम का पालन करना पड़ा, तो आम लोगों के लिए ये एक सबक है. रेस्टोरेंट या कैफे में अगर बैठना है, तो कुछ छोटा-मोटा ऑर्डर जरूर करें, जैसे चाय, कॉफी या स्नैक्स. इससे आपकी बातचीत भी आराम से हो जाएगी और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट को भी आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी.

अगली बार जब भी आप दोस्तों या परिवार से मिलने किसी कैफे जाएं, तो ध्यान रखें कि जगह मुफ्त की बैठकी के लिए नहीं है. वरना आपको भी विराट-अनुष्का जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.