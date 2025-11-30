Baby Names Starting With A: बेबी के लिए 'A' अक्षर से शुरू होने वाले ट्रेंडी और यूनीक नाम, हर कोई करेगा तारीफ, यहां देखिए नेम लिस्ट

Baby Names Starting With A: घर में एक नन्हा-मुन्ना मेहमान आने के बाद माता-पिता की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इसमें सबसे प्यारी और सबसे पहली चुनौती होती है अपने बेबी के लिए परफेक्ट नाम को तलाशना. नाम केवल बच्चे की पहचान नहीं बल्कि बच्चे के पर्सनैलिटी और भविष्य का आधार भी होता है. इसके अलावा बच्चे का नामकरण संस्कार हर माता-पिता के लिए बहुत ही खास और रोमांचक पल होता है. हर कोई सोचता है कि उनके बच्चे का नाम सबसे ज्यादा खास, आधुनिक, युनीक और अर्थपूर्ण हो. अगर आप भी यही चाह रखते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए 'ए' (A) अक्षर से शुरू होने वाले नामों की लिस्ट लेकर आए हैं. इसमें ट्रेंडी और यूनीक नाम शामिल हैं जिन्हें सुनकर आपके नाम के चुनाव की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा.
- अश्विक- जो विजयी होने के लिए धन्य है.
- आद्विक- यूनिक
- आधावन- सूरज
- आनय- भगवान विष्णु का दूसरा ना
- अयांश- लाइट की पहली किरण
- अयान- कोई है जो धार्मिक रूप से प्रवृत्त है
- अविर- जो शांति के लिए लड़ता है
- अध्रिथ-जिसे स्पॉर्ट की जरुरत नहीं है
- अगस्थ्या- स्टेज का नाम
- अंवित- भगवान शिव
- अविराज- सूर्य के समान तेज चमकने वाला
- आरिन – पहाड़ की शक्ति
- आरिनी – साहसी
- अर्नास – देवी लक्ष्मी
- आरोही – संगीत की एक धुन
- आरती – पूजा का रूप
- आरुषि – सूरज की पहली किरण
- आरवि – शांति
- आर्या – देवी पार्वती, देवी दुर्गा
- आरजू – तमन्ना
- अर्यांश-शानदार, बुद्धिमान
- आधीष- ज्ञान से भरा हुआ
- आदवन- सूरज
- आरव- शांत
- अथर्व- भगवान गणेश
- अव्यान- भगवान गणेश के नाम में से एक
- अनवित- दोस्त, रिश्ता
- अद्वेत- यूनिक, ब्रह्मा और विष्णू का नाम
- अक्शांत- हमेशा जीतने की चाह रखने वाला
- आरुष- सूरज का दूसरा नाम
- आभा – चमक
- आभरणा – गहना
- आदर्शिनी – आदर्शवादी
- आधाना – पहले होना
- आध्या – पहली शक्ति
- आदिता – प्रारंभ से
- आदित्रि – देवी लक्ष्मी
- आद्रिका – पर्वत, आकाशीय
- आद्य – देवी पार्वती, आदिशक्ति का नाम
- आशिन्या – सुन्दर घर
- आशिर्या – भगवान की भूमि से
- आशिता – जो आशा से भरा है
- आश्वी- देवी सरस्वती के कई नामों में से एक
- आर्ना- देवी लक्ष्मी का एक और नाम है
- अमाया- रात की बारिश
- अनाइशा- स्पेशल
- आदीत्री- देवी लक्ष्मी
- आशियाना – सुन्दर घर
- आशना – प्रिय, प्रेम के प्रति समर्पित
- आशनी – आकाशीय बिजली
- आश्रिता – आश्रय देने वाला
