Baby Names: नवरात्रि पर अपनी बेटी को दें शक्ति और सौंदर्य से जुड़े ये 9 खास नाम

Navratri Special Baby Names: माता-पिता के लिए अपनी नन्ही राजकुमारी के लिए एक यूनिक और मीनिंगफुल नाम चुनना सबसे खास पल होता है. आजकल जहां बहुत से लोग मॉडर्न और ट्रेंडी नाम पसंद करते हैं, वहीं देवी-देवताओं से जुड़े नामों का महत्व कभी कम नहीं होता. खासकर नवरात्रि (Navratri Baby Girl Names) के पावन अवसर पर देवी दुर्गा से जुड़े नाम बेटी को शक्ति, साहस और सकारात्मकता का आशीर्वाद देते हैं.

आध्या (Aadhya) – प्रथम शक्ति

आध्या, देवी दुर्गा का एक नाम है जिसका मतलब है 'प्रथम शक्ति'. यह नाम आत्मविश्वास, साहस और मजबूत पर्सनालिटी का प्रतीक माना जाता है.

अनिका (Anika) – कृपा और शक्ति

अनिका नाम का अर्थ है 'कृपा' और यह भी देवी दुर्गा का एक स्वरूप है. इस नाम में सौम्यता और ताकत दोनों झलकती हैं.

ईशा (Isha) – सुरक्षा और ऊर्जा

ईशा का अर्थ है 'देवी दुर्गा, स्त्री शक्ति और प्रोटेक्टर'. यह नाम आध्यात्मिक और पॉजिटिव वाइब्स से भरा है.

जया (Jaya) – विजय की देवी

जया का अर्थ है 'विजय' या 'सक्सेस'. यह नाम बुराई पर अच्छाई की जीत और साहस का प्रतीक है.

कल्याणी (Kalyani) – शुभ और सुंदर

कल्याणी का अर्थ है 'सुंदर, शुभ और सौभाग्यशाली'. यह नाम बेटी के जीवन में पॉजिटिविटी और दयालुता का प्रतीक बनेगा.

माहेश्वरी (Maheshwari) – शिव शक्ति

माहेश्वरी, देवी दुर्गा का एक नाम है, जिसका अर्थ है 'भगवान शिव की शक्ति से संपन्न'. यह नाम दिव्यता और शक्ति से जुड़ा है.

नंदिनी (Nandini) – आनंद देने वाली

नंदिनी का मतलब है 'खुशी और आनंद देने वाली'. यह नाम बेटी को खुशियों और आशीर्वाद से जोड़ता है.

पार्वती (Parvati) – पर्वत पुत्री

पार्वती का अर्थ है 'पर्वत की पुत्री'. यह नाम पवित्रता, मातृत्व और भक्ति का प्रतीक है.

शर्वाणी (Sharvani) – शक्ति और अनुग्रह

शर्वाणी का अर्थ है 'देवी दुर्गा, भगवान शिव की पत्नी'. यह नाम शक्ति और ग्रेस दोनों को दर्शाता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा