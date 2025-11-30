बच्चे के चलने की सही उम्र क्या है? डॉक्टर से जानें छोटे बच्चे कितने महीने में चलने लगते हैं

Parenting Tips: हर माता-पिता के लिए वो पल बहुत खास होता है जब उनका बच्चा पहली बार चलना सीखता है. वहीं, इसे लेकर कई पेरेंट्स के मन में एक डर भी होता है. कई बार पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा देर से चलना सीख रहा है. ऐसे में उनके मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि बच्चा कब चलेगा या क्या हमें उसे जल्दी चलाना सिखाना चाहिए? इस विषय पर पीडियाट्रिशियन सुमित्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सही जानकारी दी है. डॉक्टर ने बताया है कि छोटे बच्चे कितने महीने में चलने लगते हैं और इस दौरान पेरेंट्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

बच्चे कब चलना शुरू करते हैं?

डॉक्टर बताती हैं, सामान्य रूप से बच्चे लगभग 9 महीने से 18 महीने के बीच चलना शुरू कर देते हैं. लेकिन यह समय हर बच्चे में अलग-अलग हो सकता है. कुछ बच्चे जल्दी चल लेते हैं, जबकि कुछ थोड़ा समय लेते हैं. इसलिए माता-पिता को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

डॉक्टर सुमित्रा कहती हैं कि कई माता-पिता 7-8 महीने में ही बच्चे को चलाने की कोशिश करने लगते हैं. यह उनके शरीर के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उस उम्र में मांसपेशियां पूरी तरह मजबूत नहीं होतीं. बच्चे को उसी समय चलाना चाहिए जब उसका शरीर खुद तैयार हो जाए.

डॉक्टर दो आसान संकेत बताती हैं, जिन पर ध्यान देकर आप समझ सकते हैं कि बच्चा वाकई चलने के लिए तैयार है.

यानी अगर आपका बच्चा सोफा, बेड या किसी भी सहारे को पकड़कर खुद खड़ा हो सके, तो समझ जाएं कि उसकी टांगें और पीठ अब मजबूत होने लगी हैं.

अगर बच्चा सोफे या दीवार के सहारे एक तरफ से दूसरी तरफ चल रहा है, तो वह बैलेंस करना सीख रहा है. यही वह स्टेज है जब वह धीरे-धीरे बिना सहारे चलने की कोशिश करेगा.

जब बच्चा ऊपर बताए गए दोनों संकेत दिखाने लगे, तो उसे बस सुरक्षित स्पेस दें. फर्श पर खेलने और चलने की जगह दें. बहुत जोर देकर उसे चलाने की जरूरत नहीं है. बच्चे अपना समय और तरीका खुद सीख लेते हैं. बस पास रहकर उसे गिरने से बचाएं और उसे खुद से अभ्यास करने दें.

ध्यान रखें कि हर बच्चा अलग होता है. कोई जल्दी चलता है, कोई थोड़ा देर से. ऐसे में बच्चे के शरीर को समझें और उसे बिना दबाव के सीखने दें. जैसे-जैसे वह मजबूत होगा, वह खुद चलना शुरू कर देगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.