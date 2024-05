आपका बच्चा बिस्किट, चिप्स, केक और फ्राइज खाने की करता है जिद्द, तो पढ़ लीजिए ICMR की ये रिपोर्ट

ICMR Processed food report : सुबह के नाश्ते में ज्यादातर लोग ब्रेड (Bread) और बटर (butter) ही खाते हैं. क्योंकि अधिकांश लोग इसे हेल्दी फूड मानते हैं. जबकि असलियत कुछ और है. दरअसल हाल ही में ICMR की ओर से जारी की गई डाइट्री गाइडलाइन के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ICMR की गाइडलाइन के अनुसार, ब्रेड और बटर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जिनमें चीनी, नमक, फैट की अधिकता होती है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है. ICMR कहना है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इस तरह के फूड्स को हटा देना सेहत के लिए अच्छा है.

क्या कहती है आईसीएमआर (ICMR) की रिपोर्ट

साथ ही आईसीएमआर (ICMR) ने लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में खाए जाने वाले कुछ हेल्दी फूड्स की भी लिस्ट जारी की है जिन्हें रेग्यूलर डाइट (What should avoid in food according ICMR guideline) में शामिल करके अपनी सेहत को खराब होने से बचा सकते हैं.

अल्ट्रा प्रॉसेस्ड फूड खाने के नुकसान

आपको बता दें कि अल्ट्रा प्रॉसेस्ड फूड खाने से कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है. इसके अलावा हार्ट अटैक का भी जोखिमा बढ़ जाता है. वहीं, ये फूड आपके वजन को भी बढ़ाने का काम करते हैं. जिससे शुगर लेवल और बीपी बढ़ने का भी खतरा रहता है.

डाइट से इन फूड्स को हटाएं

ICMR के अनुसार, बिस्किट, चिप्स, केक फ्राइज, म्यूोनीज, जैम, एनर्जी ड्रिंक्स और आईसक्रीम, आपको पैकेट में आने वाले फूड्स और पीनट बटर आदि के सेवन से बचना चाहिए. ये सारे फूड्स अल्ट्रा प्रॉसेस्ड में आते हैं. इनसे हमारे लिवर और पेट दोनों को ही नुकसान पहुंचता है.

