साबुन की जगह अब से नहाइए उबटन से, बनाने का तरीका है एकदम आसान, यहां जानिए विधि

Home made ubtan for full body : आमतौर पर रोजाना नहाने के लिए लोग साबुन का ही इस्तेमाल करते हैं. जबकि आप उबटन भी अप्लाई कर सकते हैं. इससे आपकी शरीर में जमी मैल और डेड स्किन (dead skin cells) आसानी से बाहर निकल आती है, जिससे आपकी बॉडी रिफ्रेश लगती है. यह सबसे किफायती तरीका है फुल बॉडी स्किन केयर (full body skin care tips) का. इससे आपकी शरीर खिली-खिली नजर आएगी साथ ही पिंपल और एक्ने की भी परेशानी से निजात मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं इसे बनाने की सामग्री और विधि.

बॉडी उबटन कैसे बनाएं - Body ubtan ingrdients

इसे बानने के लिए 1 कप मसूर दाल,1 कप ओट्स, 1 कप बेसन और 1 कप मुलेठी चाहिए.

उबटन बनाने की विधि - How to prepare ubtan

अब आप सबसे पहले ओट्स (oats) और मसूर दाल (masor dal) को मिक्सी में पीस लीजिए. जब ये दोनों चीजें अच्छे से पिस जाएं तो एक बाउल में निकाल लीजिए और इसमें बेसन (besan) और मुलेठी पाउडर (mulethi powder) मिक्स कर लीजिए. इसके बाद इसे कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए.

उबटन कैसे करें अप्लाई -how to apply ubtan

अब आप जब भी नहाने जाइए अपनी जरूरत अनुसार उबटन पाउडर लीजिए और इसमें मलाई, दही या फिर पानी मिलाकर पूरे शरीर में लगा लीजिए. इसके बाद मसाज करते हुए पूरे बॉडी से लेप साफ करके नहा लीजिए.

इस लेप को लगाने से शरीर के स्किन टोन (how to improve skin tone & texture) में भी आपको फर्क महसूस होगा. इससे रिंकल (home remedy for wrinkle and fine lines) और झुर्रियां भी चेहरे पर नजर नहीं आएंगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.