51 साल की उम्र में भी कैसे हैं ट्विंकल खन्ना के घने और काले बाल? फ्रिज में रखती हैं ये 3 कमाल की चीजें, जानिए आसान घरेलू नुस्खा

Home Remedies Strong Hair: ट्विंकल खन्ना आज भी अपनी मां डिंपल कपाड़िया से सीखे पुराने घरेलू नुस्खों को फॉलो करती हैं. Vogue को दिए एक इंटरव्यू में ट्विंकल ने बताया था कि वह अपने सिर को एक फ्रिज समझती हैं और उसमें जो भी है, उसका इस्तेमाल करती हैं.

ट्विंकल खन्ना के बालों की देखभाल का राज
Home Remedies For Strong Hair: आजकल के समय में लोग सेलिब्रिटी की तरह सुंदर और अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं. यही कारण है कि फिल्मी सितारें हो या फिर कोई अन्य सेलिब्रिटी उनके लाखों फॉलोअर्स होते और लोग अपने पसंदीदा स्टार के पहनावे से लेकर ब्यूटी टिप्स तक फॉलो करते हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना भी अपनी सुंदरता के लिए लाखों दिलों पर राज करती हैं, 51 साल की उम्र में भी ट्विंकल खन्ना के घने और काले बाल हैं, जिसको लेकर अक्सर लोग उनसे घने बालों का राज पूछते रहते थे.  Vogue को दिए एक इंटरव्यू में ट्विंकल ने बताया था कि वह अपने सिर को एक फ्रिज समझती हैं और उसमें जो भी है, उसका इस्तेमाल करती हैं. वह आज भी अपनी मां डिंपल कपाड़िया से सीखे पुराने घरेलू नुस्खों को फॉलो करती हैं.

दरअसल, बाजार में मिलने वाले सीरम, ट्रीटमेंट और महंगे उत्पाद भले ही आकर्षक लगें, लेकिन आसान घरेलू नुस्खे भी हमें वही नतीजे दे सकते हैं. अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना भी कहती हैं, "मैं अपने सिर को एक फ्रिज समझती हूं और उसमें जो भी है, मैं उसका इस्तेमाल करती हूं. बीयर, दही, अंडे". मैंने यह अपनी मां से सीखा है और अब सब ठीक चल रहा है. ट्विंकल के अनुसार, रसोई का जादू बालों पर भी चलता है और उनकी मां का यह नुस्खा आज भी उन्हें चमकदार और हेल्दी बाल देता है.

बियर

ट्विंकल ने फिल्म 'राम लखन' की शूटिंग के दौरान अपने बालों के लिए बीयर का इस्तेमाल किया और उनके बालों की चमक की सभी ने तारीफ भी की थी. दरअसल, बीयर में मौजूद हॉप्स और जौ बालों के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक का काम करते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी बालों को पोषण देते हैं, स्कैल्प को हाइड्रेट रखते हैं और उनमें चमक लाते हैं.

प्याज का रस

ट्विंकल खुद भी अपने बालों पर प्याज का रस लगाती हैं. वह ताजा रस निकालती हैं, उसे अपने स्कैल्प पर हल्के हाथों से मालिश करती हैं और लगभग 20 मिनट बाद बाल धो लेती हैं. उनके अनुसार, "रोजाना एक प्याज भले ही लोगों को दूर भगाए, लेकिन यह जड़ों को मजबूत ज़रूर करता है. प्याज में मौजूद सल्फर ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, स्कैल्प को पोषण देता है और बालों की प्राकृतिक वृद्धि को बढ़ाता है.

दही और अंडे

दही में मौजूद फैट और प्रोटीन रूखे बालों को मुलायम बनाते हैं. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड स्कैल्प से मृत कोशिकाओं को हटाता है और बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है. अंडे की जर्दी बालों के लिए बायोटिन का एक प्राकृतिक स्रोत है. यह तत्व बालों की मोटाई बढ़ाता है और टूटने को कम करता है.

