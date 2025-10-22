विज्ञापन

जिद्दी ब्लैकहेड्स ने फीकी कर दी चेहरे की खूबसूरती? आज ही अपनाएं डॉक्टर के बताए ये घरेलू नुस्खे, दिखने लगेगा असर

How to remove blackheads at home: आज हम आपको योग गुरु, प्रसिद्ध डॉक्टर हंसाजी के कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप जिद्दी ब्लैक हेड्स से छुटकारा पा सकते हैं.

ब्लैकहेड्स हटाने के घरेलू नुस्खे

Blackheads Removal Home Remedies: ब्लैकहेड्स एक ऐसी समस्या है जो चेहरे की खूबसूरती को कम करती देती है. कई बार तो काफी कोशिशों के बाद भी इससे छुटकारा नहीं मिल पाता है. खासौर से नाक, ठोड़ी और माथे पर काले धब्बों की तरह दिखने वाले ये ब्लैकहेड्स स्किन की चमक को फीकी कर देते हैं, जिससे अधिकतर लोग परेशान रहते हैं. यहां तक की कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महेंगे ट्रीटमेंट्स भी अपना चुके हैं लेकिन कुछ खास फायदा देखने को नहीं मिलता. इसी कड़ी में आज हम आपको योग गुरु, प्रसिद्ध डॉक्टर हंसाजी के कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप जिद्दी ब्लैक हेड्स से छुटकारा पा सकते हैं.

1. बेकिंग सोडा

डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि बेकिंग सोडा नेचुरल एक्सफोलिएटर है. इस घरेलू नुस्खे के लिए आप एक चम्मच बेकिंग सोडा में 2 चम्मच पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें. इसके बाद गर्म पानी से धो लें. दरअसल, बेकिंग सोडा चेहरे पर पीएच इम्बेलेंस को न्युट्रलाइज करता है और डेड स्किन-गंदगी को साफ करता है.

2. टमाटर

टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए और सी मौजूद होता है. ऑयली स्किन के लिए टमाटर बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इस घरेलू उपाय के लिए आप टमाटर के गोल पीस काटें और फिर अपनी स्किन के ब्लैकहेड्स वाले हिस्से पर रगड़ें. कुछ समय बाद अपने फेस को धो लें. इससे आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी.

3. स्टीम

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं कि जिद्दी ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए चेहरे को भाप देना बहुत ही प्रभावी तरीका होता है. स्टीम से स्किन साफ होती है और बंद पोर्स खुल जाते हैं जिससे गंदगी साफ होती है. भाप से ब्लैकहेड्स सोफ्ट हो जाते हैं और आसानी से स्किन से हट जाते हैं. 

4. नींबू, शहद और चीनी

हंसाजी बताती हैं कि ये घरेलू नुस्खा ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए काफी असरदार होता है. इसके लिए आप 2 चम्मच शहद, एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच चीनी को अच्छे से मिलाएं. इस मिश्रण को चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं और फिर हल्क गर्म पानी से चेहरा धो लें. नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड पोर्स खोलने में मदद करता है, जबकी शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और चीनी स्क्रब का काम करती है. आप इस नुस्खे को अपनाकर खुद असर देख सकेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

