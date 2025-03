सोते समय बंद हो जाती है नाक? एक्सपर्ट के इस हैक से तुरंत मिलेगी राहत

How to get rid of a stuffy nose: इन दिनों हर कोई बंद नाक, गले में दर्द या खराश की समस्या से परेशान है. इसके पीछे बदलता मौसम अहम कारण हो सकता है. खासकर रात के समय नाक बंद होने की समस्या आम हो जाती है, जिससे फिर सोने में परेशानी होती है और अगले दिन व्यक्ति खुद को थका-थका महसूस करता है. अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो यहां हम आपको राहत पाने के लिए एक आसान टिप बता रहे हैं. इसे अपनाकर आप कुछ ही मिनटों में बंद नाक को खोल सकते हैं और पूरी रात आराम की नींद सो सकते हैं.

नाक बंद होने पर करें ये काम (Hack for Blocked Nose)

ये आसान हैक मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट सोनिया नारंग ने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है. अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए एक वीडियो में डॉ. नारंग बताती हैं, एक आसान से नुस्खे की मदद से आप केवल 10 सेकंड में बंद नाक की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

इसके लिए एक साफ कपड़े में 4 से 5 लौंग, कपूर और थोड़ी अजवायन लें और फिर कपड़े पर कुछ बूंदें नीलगिरी के तेल की डालकर एक पोटली तैयार कर लें.

अब, तैयार पोटली को नाक के पास रखें और गहरी सांस लें.

डॉ. नारंग बताती हैं कि ऐसा करने से आपको 10 से 12 सेकंड में ही राहत मिल सकती है. वहीं, बेहतर नतीजों के लिए आप दिनभर इस नुस्खे को अपना सकते हैं.

कैसे मिलता है फायदा?

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, लौंग में यूजेनॉल (eugenol) होता है, जो श्वसन मार्ग में सूजन को कम करता है. इससे नेसल पैसेज यानी नाक का मार्ग खुल जाता है और आप बेहतर ढंग से सांस ले पाते हैं.

कपूर एनाल्जेसिक (Analgesic) और डिकॉन्गेस्टेंट (Decongestant) की तरह काम कर बलगम को ढीला करता है, जिससे भी बंद नेसल पैसेज खुल जाता है, और आपको राहत मिलती है.

डॉ. नारंग के मुताबिक, अजवायन सूजन को कम करके और बलगम को साफ करके साइनस के दबाव को कम करती है. इससे वायुमार्ग को फैलने में मदद मिलती है और आप आसानी से गहरी सांस ले पाते हैं.

इन सब से अलग नीलगिरी का तेल बलगम स्राव को कम करता है और साइनस ड्रेनेज का कारण बनने वाले गाढ़े बलगम को तोड़कर साइनस में वायु प्रवाह को बेहतर बनाता है. ये नाक की सूजन को कम कर श्वसन संक्रमण पैदा करने वाले वायरस से लड़ने में भी मदद करता है.

ऐसे में इन चारों चीजों का एक साथ इस्तेमाल करने से आपकी सांस लेने की क्षमता में सुधार हो सकता है और आप जल्द बंद नाक की समस्या से राहत पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.