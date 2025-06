योगा इंटरनैशनल डे पर ये 5 आसन जरूर करें, थकान होगी दूर, हमेशा रहेंगे फ्रेश

Yoga for Weight Loss and Memory: वजन घटाना हो या ब्रेन को शार्प बनाना, आपको जिम और मेडिटेशन दोनों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ योगा मैट बिछाकर 5 पोज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है. जी हां, योग सिर्फ शांत बैठने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा बायोलॉजिकल वर्कआउट है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, दिमाग को फोकस्ड (Yoga for Mental and Physical Health) बनाता है. कुछ खास योगासन (Best Yoga Poses for Fat Burn and Focus) वेट लॉस के साथ-साथ ब्रेन पावर बढ़ाने में कमाल का असर दिखाते हैं. तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे बेहतरीन योगासन (Yoga Benefits in Hindi), जो ना सिर्फ आपकी बॉडी को शेप में लाते हैं, बल्कि आपके ब्रेन को भी आइंस्टीन जैसा शार्प बनाते हैं.

इस पोज को 'चेयर पोज' भी कहते हैं, लेकिन इसमें कुर्सी नहीं होती, बस आपकी ताकत होती है. इस आसान से दिखने वाले पोज में बैलेंस बनाए रखना और सांसों पर ध्यान देना, दिमाग को अलर्ट बनाता है. यानी वजन कम भी होगा और फोकस भी बढ़ेगा. ये मोटे मसल्स जैसे थाइज, हिप्स और कैफ मसल्स को एक्टिव करता है, जिससे कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है.

सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें.

दोनों हाथों को सामने या ऊपर की तरफ उठाएं.

अब सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों.

पीठ सीधी रखें और घुटने पंजों के पीछे रहें.

इस पोजिशन में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहें, फिर धीरे-धीरे खड़े हो जाएं.

3-4 बार दोहराएं.

इस ट्विस्टिंग पोज से आपके पेट के अंगों की हल्की मसाज होती है, जिससे डाइजेशन बेहतर होता है. जब पेट ठीक होता है तो वजन भी कंट्रोल में रहता है. इसके साथ ही, इस पोज में रीढ़ की सीधी लाइन और गहरी सांसें दिमाग को शांत और फोकस्ड बनाती हैं. इससे डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बनता है और दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है.

जमीन पर दोनों पैर सीधे फैलाकर बैठ जाएं.

बाएं पैर को मोड़कर दाएं जांघ के बाहर रखें.

अब दाएं पैर को मोड़ें और पंजा बाएं जांघ के पास रखें.

बाएं हाथ को दाएं घुटने के बाहर रखें और शरीर को दाईं ओर मोड़ें.

रीढ़ सीधी और नजर पीछे की ओर हो.

30 सेकंड रुकें, फिर दूसरी ओर दोहराएं.

'क्रो पोज' यानी बकासन एक ऐसा आसन है, जिसमें आपको हाथों पर अपने पूरे शरीर का वजन उठाना होता है. इसमें गिरने का डर भी होता है, जिसे बैलेंस करना होता है. इस पोज को करते समय आपका पूरा फोकस एक ही जगह यानी बैलेंस बनाने में होता है. मतलब बॉडी और माइंड, दोनों की जिम साथ में हो जाती है. ये कोर मसल्स और हाथों को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही माइंडफुलनेस सिखाता है.

स्क्वाट पोजिशन में आ जाएं और हथेलियां जमीन पर रखें.

घुटनों को कोहनियों के पास टिकाएं.

शरीर का वजन धीरे-धीरे हाथों पर लाएं और पंजे जमीन से उठाएं.

बैलेंस बनाते हुए सिर्फ हाथों पर टिके रहें.

शुरुआत में 5–10 सेकंड, फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं

'नाव की तरह बनो और बहो'.. इस पोज में बैलेंस और सांस का तालमेल इतना जरूरी होता है कि दिमाग खुद-ब-खुद फोकस मोड में चला जाता है. पेट की गहराई में असर करता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है और माइंड रिलैक्स होकर ज्यादा अलर्ट बनता है. ये कोर मसल्स को एक्टिव करता है, डाइजेशन सुधरता है और दिमाग को शांत करता है.

जमीन पर बैठकर पैर सीधे करें.

धीरे-धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और शरीर को पीछे झुकाएं.

अब दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएं ताकि V शेप बन जाए.

पीठ सीधी, आंखें और फोकस एक पॉइंट पर रखें.

इस पोजिशन को 30 सेकंड से 1 मिनट तक बनाए रखें.

त्राटक कोई फिजिकल पोज नहीं, बल्कि मेडिटेशन की एक खास टेक्निक है. इसमें आपको बिना पलक झपकाए एक जलती हुए कैंडल या किसी एक पॉइंट पर लगातार देखना होता है. इससे आंखों की मसल्स मजबूत होती हैं और दिमाग की सोचने वाली मशीन ट्यून हो जाती है. इसे योग सेशन के बाद करने से ज्यादा फायदा मिलता है. यह फोकस बढ़ाने के साथ स्ट्रेस कम करता है और ब्रेन पावर स्ट्रॉन्ग बनाता है.

शांत कमरे में बैठें और सामने एक जलता हुआ कैंडल या पॉइंट रखें.

बिना पलक झपकाए उस बिंदु को 2-3 मिनट देखें.

आंखों में पानी आने लगे तो बंद कर लें और फिर दोहराएं.

इसे डेली करें, धीरे-धीरे समय बढ़ाएं.

प्रस्तुति: रोहित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.