वर्किंग पेरेंट्स होने के कारण बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं आप, तो ये युक्ति कर देगी आपकी सारी परेशानी दूर

How working Parents keep eye on kids study: हर पेरेंट की चाह होती है कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो और अपने क्लास में हमेशा आगे रहे. आजकल ऐसे बच्चों की संख्या तेजी बढ़ रही है जिनके माता पिता दोनों के वर्किंग (Working Parents) हैं. दोनों के वर्किंग होने के कारण उनके लिए बच्चें की पढ़ाई लिखाई (Child education) का ध्यान रख पाना मुश्किल होता है. इसका असर बच्चे की पढ़ाई पर पड़ने लगता है. ऐसे में बच्चे के ग्रोथ और फ्यूचर पर असर पड़ने का खतरा होता है. अगर आप भी ऐसे ही पेरेंट हैं और अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई को बेहतर रखना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं कुछ आसान से पेरेंटिंग टिप्स (Tips for working Parents) जिससे आपकी यह चिंता हो सकती है दूर. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ टिप्स…..

ग्रैंड पेरेंट की मदद

वर्किंग पेरेंट के लिए सबसे बेहतर है कि वे अपने माता पिता की मदद लें. बच्चें के नाना नानी या दादा दादी की मदद से बच्चों की देखभाल से लेकर पढ़ाई तक में आसानी हो सकती है. इससे बच्चे की अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रिलेशन भी बेहतर होता जाता है और आप बच्चों की सेफ्टी को लेकर भी रिलैक्स हो सकते है. ग्रैंड पेरेंट को भी बिजी रहना और जिम्मेदारी निभाने का फीलिंग अच्छी लगती है.

तैयार करें रूटीन

वर्किंग पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वे अपने साथ साथ बच्चे के लिए भी रूटीन तैयार करें और उसे फॉलो करें. इसमें बच्चे के खेलने, खाने, टीवी देखने से लेकर पढ़ने तक का समय निश्चित कर दें. उन्हें अपना सामान व्यवस्थित रखना सिखाएं ताकि समय पर सामान के लिए परेशान नहीं होना पड़े.

सीसीटीवी की मदद

बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए घर में सीसीटीवी लगवाना चाहिए. इसके आप देख पाएंगे कि बच्चा रूटीन फॉलो कर रहा है या नहीं और समय पर पढ़ाई करने को कह पाएंगे. यह उनकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा कदम साबित होगा.

ट्यूशन की मदद

वर्किंग पेरेंट को बच्चे के लिए किसी अच्छे ट्यूटर की मदद लेनी चाहिए. इससे बच्चे की पढ़ाई नियमित रूप से हो पाएंगी और स्कूल से होमवर्क पूरा नहीं होने की शिकायत नहीं आएगी.

बच्चे से करें बातचीत

वर्किंग पेरेंट को बच्चे से बेहतर संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है. ऑफिस से लौटने के बाद कुछ समय जरूर बच्चे के साथ गुजारें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें. यह बच्चे के साथ आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगा.