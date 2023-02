Breast shape : ढीले ब्रेस्ट को साइज में लाएंगे ये स्टाइल टिप्स, अब से आप भी लीजिए जान

Style tips : अगर आपकी ब्रेस्ट ढीली पड़ गई है तो आप कप ब्रा, पैडेड ब्रा, वायर्ड ब्रा पहन सकती हैं.

खास बातें ब्रेस्ट साइज सैगी है तो वेस्ट लाइन डिफाइन करने वाले टॉप पहनें.

जिन लोगों का ब्रेस्ट लूज होता है उन्हें लूज वी नेक पहनना चाहिए.

अगर आपकी ब्रेस्ट साइज लूज है तो आप फ्लेयर्ड ड्रेस भी पहन सकती हैं.

Saggy Boobs: मोटापे, मेनोपोज और प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं के शरीर में कई बड़े बदलाव आते हैं. जिसके चलते उनके शरीर का आकार बहुत खराब हो जाता है, कुछ महिलाओं की ब्रेस्ट साइज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो कुछ के स्तन बहुत ढीले पड़ जाते हैं जिसके चलते वो जब भी कोई ड्रेस पहनती हैं तो वो दिखने में बहुत खराब लगते हैं. ऐसे में आज हम इस लेख में कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपनी ब्रेस्ट साइज (how to get boobs in shape) को शेप में ला सकती हैं तो चलिए जानते हैं.