आज है Couples Day, अपने पार्टनर से कर दीजिए इजहार ए मोहब्बत इन शेरों-शायरी के साथ, कह दीजिए आज फिर तुमपे प्यार आया है

Couples Day Wishes: प्यार से भरे यह छोटे-छोटे मैसेजेस पार्टनर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट ले आएंगे. ऐसे में आप भी अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी या फिर अपने बॉयफ्रेंड या पति को यहां दिए शेर भेजकर प्यार का इजहार कर सकते हैं.

Couples Day Messages: अपने पार्टनर को भेजिए ये प्यार भरे मैसेज.

Couples Day 2025: अपने प्यार को सेलिब्रेट करने का कोई एक दिन नहीं होता है बल्कि जब चाहे तब अपने पार्टनर से अपने प्यार का इजहार किया जा सकता है. लेकिन, ऐसे भी कुछ स्पेशल दिन हैं जिनपर पार्टनर को यह बताया जा सकता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं. ऐसा ही एक खास दिन है कपल डे. हर साल 18 अगस्त के दिन कपल डे मनाया जाता है. यूं तो यह दिन मुख्यतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में सेलिब्रेट होता है लेकिन दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी इस दिन को मनाया जाता है. ऐसे में अगर आप भी कपल डे पर अपने पार्टनर से अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें तो यहां दिए शेर (Love Sher) और शायरी (Love Shayari) आपके काम आएंगे. इन मैसेजेस को पढ़कर पार्टनर का चेहरा खुशी से खिल जाएगा.

पार्टनर को भेजें कपल डे पर ये प्यारभरे मैसेज | Couples Day Wishes And Messages 

अगर ये कह दो बग़ैर मेरे नहीं गुज़ारा तो मैं तुम्हारा

या उस पे मब्नी कोई तअस्सुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा

- आमिर अमीर

--------------------------------------------------------

उन से नज़रें क्या मिलीं रौशन फ़ज़ाएं हो गईं

आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है

- निदा फ़ाज़ली

-----------------------------------------------------

अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो

मैं कि सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो

- वसी शाह

-------------------------------------------------------

नीम पागल तो मैं हूं तुम मुझे सारा कर दो

आँख बिफरा हुआ दरिया है किनारा कर दो

- असद रज़ा सहर

------------------------------------------------------------

कभी कभी मेरे दिल में, ख़याल आता है

के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिये

तू अबसे पहले सितारों में बस रही थी कहीं

तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिये

- साहिर लुधियानवी

------------------------------------------------

कौन सी बात है तुम में ऐसी

इतने अच्छे क्यूं लगते हो

- मोहसिन नक़वी

------------------------------------------------

हम को अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तिरा

कोई तुझ सा हो तो फिर नाम भी तुझ सा रक्खे

- अहमद फराज़

-------------------------------------------------

मोहब्बत में नहीं है फ़र्क़ जीने और मरने का

उसी को देख कर जीते हैं जिस काफ़िर पे दम निकले

मिर्ज़ा ग़ालिब

-----------------------------------------------

मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा

तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी

- बशीर बद्र

--------------------------------------------

तुम कली इक गुलाब की सी हो

इक किरन आफ़्ताब की सी हो

- करीम रूमानी

-----------------------------------------------

मेरी जिंदगी का हसीन ख्वाब हो तुम

मिले जिंदगी में हजारों मुझे पर

उन हजारों की भीड़ में महकता हुआ

प्यारा सा गुलाब हो तुम.

--------------------------------------------

